Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Lingohr Asset Management hat sein Vertriebsteam zu Jahresbeginn weiter ausgebaut und Peter Stowasser an Bord geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE habe das Unternehmen bestätigt. Als Director Sales verstärke Stowasser bei der Düsseldorfer Fondsboutique für Value Investing insbesondere den Vertrieb für das Kundensegment der Vermögensverwalter, Versicherungen, Sparkassen und Banken. ...

