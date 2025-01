© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Die fünf größten Unternehmen im S&P 500 machen derzeit einen größeren Anteil am Index aus als in den vergangenen 60 Jahren.Diese hohe Konzentration weckt bei Analysten und Investoren unterschiedliche Reaktionen. Jim Bianco, Präsident von Bianco Research Advisers, wies auf die Entwicklung hin und kommentierte auf der Plattform X sarkastisch: "Ich bin sicher, es ist nichts." Strategen von JPMorgan sehen die Konzentration als Warnsignal. Der Rückgang der Marktbreite seit Oktober erinnere an das Jahr 2015, als der Anteil der Aktien oberhalb ihres 100-Tage-Durchschnitts von 80 auf 35 Prozent fiel und der Markt im August eine Korrektur erlebte. "Die Abweichung des S&P 500 von seiner …