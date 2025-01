HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Textil-Vermarkter Zalando und Next profitierten von einer stärkeren Fokussierung auf mittlere Preise bis hin zu Prämium-Preisen für ihre Produkte, schrieb Analystin Anne Critchlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Breite Preisspannen für die jeweiligen Artikel resultierten letztlich in höheren Marktanteilen. Neben Next und Zalando bevorzugt die Expertin auch die Papiere von Asos./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 11:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111