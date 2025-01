CES -- Die Zepp Health Corporation (NYSE: ZEPP), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie und intelligente Wearables, freut sich, seine Teilnahme an den Medienveranstaltungen CES Pepcom und ShowStoppers bekannt zu geben. Auf diesen exklusiven Plattformen werden die neuesten intelligenten Wearables und Fortschritte in der Gesundheitstechnologie von Zepp Health vorgestellt, die Menschen dabei unterstützen sollen, ein gesünderes und ausgeglicheneres Leben zu führen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250106447659/de/

(Graphic: Business Wire)

Zepp Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit intelligenten Gesundheits-Tools zu versorgen, die ihnen helfen, ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Die innovativen Produkte des Unternehmens vereinen Fitness, Ernährung, Gesundheit, Produktivität und allgemeines Wohlbefinden, um den Anforderungen des modernen Lebensstils gerecht zu werden. Mit Millionen von Nutzern in über 90 Ländern kombiniert Zepp Health fortschrittliche Technologie und ein robustes Ökosystem, um seine Fitness- und Wellnessmarke Amazfit und seine Marke für Hörlösungen Zepp Clarity zu stärken.

Von der Überwachung der Fitness und des Schlafs bis hin zur Bereitstellung von Ernährungstipps über Amazfit und fortschrittlichen Hörlösungen mit Zepp Clarity unterstützt Zepp Health jeden Schritt auf dem Lebensweg und hilft Einzelpersonen, ein Gleichgewicht und Erfüllung zu erreichen. Zukünftige Innovationen, wie die nahtlose Verbindung zwischen Zepp Clarity-Hörgeräten und Amazfit-Smartwatches über Zepp OS, werden eine beispiellose Integration für ein ganzheitliches Wellness-Erlebnis bieten.

Was Zepp Health vorstellen wird

1. Amazfit Active 2 Smartwatch-Serie: The Everyday Smartwatch der perfekte Begleiter für Fitnessbegeisterte und Multitasker. Diese Serie bietet:

Zepp Coach : KI-gesteuerte personalisierte Fitnesspläne, die auf individuelle Ziele zugeschnitten sind.

: KI-gesteuerte personalisierte Fitnesspläne, die auf individuelle Ziele zugeschnitten sind. Zepp Flow : Ein leistungsstarker Sprachassistent für mühelose Interaktion und Steuerung.

: Ein leistungsstarker Sprachassistent für mühelose Interaktion und Steuerung. Über 160 Sportmodi, verlängerte Akkulaufzeit und Premium-Designoptionen für jeden Lebensstil.

2. Amazfit V1TAL Prototype: Ihr persönlicher Ernährungs- und Lifestyle-Berater Das Amazfit V1TAL (ausgesprochen "Amaz-fit Vee-TAL") revolutioniert das Ernährungsmanagement und die Verbesserung des Lebensstils und bietet:

Erweiterte Ernährungsaufzeichnungen : Echtzeit-Analyse der Mahlzeiten über automatisierte Sensoren und personalisierte Ernährungsempfehlungen.

: Echtzeit-Analyse der Mahlzeiten über automatisierte Sensoren und personalisierte Ernährungsempfehlungen. Hochauflösende Videoaufnahme : Tragbar oder auf dem Schreibtisch montiert, um die besonderen Momente des Lebens festzuhalten.

: Tragbar oder auf dem Schreibtisch montiert, um die besonderen Momente des Lebens festzuhalten. KI-gestützter Assistent : Steigert die Produktivität und das Wohlbefinden, während die Benutzer in Verbindung bleiben.

: Steigert die Produktivität und das Wohlbefinden, während die Benutzer in Verbindung bleiben. Integration des Zepp-Ökosystems: Lässt sich nahtlos mit der Zepp-App synchronisieren, um ganzheitliche Fitness-, Schlaf- und Ernährungsdaten zu erfassen.

Nach der Einführung wird V1TAL in die Funktion "Food Log" der Zepp-App integriert, sodass Mahlzeiten mit einem einfachen Foto in Echtzeit analysiert werden können und personalisierte Ernährungstipps bereitgestellt werden.

3. Überarbeitete Zepp-App Die überarbeitete Zepp-App 9 enthält jetzt:

Zepp Coach : Intelligente Fitness-Tracking- und Erholungsempfehlungen.

: Intelligente Fitness-Tracking- und Erholungsempfehlungen. Zepp Aura : KI-gesteuerte Schlafüberwachung und personalisierte Wellness-Berichte.

: KI-gesteuerte Schlafüberwachung und personalisierte Wellness-Berichte. Food Log: Sofortige Mahlzeitenanalyse für ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse, die die Funktionen von Amazfit V1TAL ergänzt.

4. Gesundheitslösungen für Frauen, unterstützt von Wild.AI In Zusammenarbeit mit Wild.AI bieten Amazfit Active-Geräte jetzt:

Maßgeschneiderte Gesundheits- und Fitness-Einblicke für die einzigartigen hormonellen Zyklen von Frauen.

Personalisierte Empfehlungen für Genesung und Fitness, die sich mit dem geschlechtsspezifischen Unterschied in der Gesundheitstechnologie befassen.

5. Zepp Clarity Pixie: Nahezu unsichtbare Hörgeräte Zepp Clarity Pixie bietet eine Lösung für die globale Epidemie des Hörverlusts:

Perfekte Klangklarheit für ein überragendes Hörerlebnis.

für ein überragendes Hörerlebnis. Ein schlankes, fast unsichtbares Design für Komfort und Selbstvertrauen.

Funktionen, die die Nutzer in Verbindung halten und die Lebensqualität verbessern.

Veranstaltungsdetails

Erleben Sie diese Innovationen aus erster Hand:

Pepcom : 6. Januar, 18-22 Uhr, Caesars Palace.

: 6. Januar, 18-22 Uhr, Caesars Palace. CES ShowStoppers: 7. Januar, 18-22 Uhr, Bellagio.

Diese Veranstaltungen bieten Medienfachleuten die Möglichkeit, die integrierten Lösungen von Zepp Health für Fitness, Schlaf, Ernährung, Gehör und Produktivität kennenzulernen, die ein umfassendes Wellness-Ökosystem schaffen.

Warum Zepp Health?

Zepp Health befasst sich mit kritischen globalen Gesundheitsherausforderungen:

1,4 Milliarden Erwachsene sind aufgrund von Bewegungsmangel von chronischen Krankheiten bedroht.

Erwachsene sind aufgrund von Bewegungsmangel von chronischen Krankheiten bedroht. 62 % der Erwachsenen leiden unter unzureichendem Schlaf.

der Erwachsenen leiden unter unzureichendem Schlaf. Bis 2050 werden voraussichtlich 2,5 Milliarden Menschen an Hörverlust leiden.

Zepp Health lässt sich von seinem Slogan "Empowering Health, Inspiring Joy" (Gesundheit fördern, Freude wecken) inspirieren und entwickelt weiterhin Wellness-Lösungen, die zugänglich, personalisiert und transformativ sind.

Über Zepp Health

Zepp Health (NYSE: ZEPP), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Wearables und Gesundheitstechnologie, unterstützt Nutzer dabei, ein gesünderes Leben zu führen, indem es ihre Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Routine durch seine führenden Verbrauchermarken Amazfit, Zepp Clarity und Zepp Aura optimiert. Angetrieben von seiner proprietären Zepp Digital Health Management Platform, die das Zepp OS, KI-Chips, biometrische Sensoren und Datenalgorithmen umfasst, liefert es rund um die Uhr verwertbare Erkenntnisse und Anleitungen aus der Cloud, um den Nutzern zu helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen. Bis heute hat Zepp Health über 200 Millionen Einheiten ausgeliefert und seine Produkte sind in über 90 Ländern erhältlich. Zepp Health wurde 2013 gegründet und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter in Niederlassungen in ganz Amerika, EMEA und APAC. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.zepp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250106447659/de/

Contacts:

Tanita Sandhu

tanita.sandhu@zepp.com