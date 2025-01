Solana Prognose: Vorsicht! SOL könnte auf 109 $ crashen

Solana fällt in den letzten 24 Stunden um rund 7 Prozent. Damit summieren sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche schon auf 20 Prozent. SOL wird aktuell bei 175 US-Dollar gehandelt. Zuletzt fiel SOL nicht nur hinter XRP und Tether zurück, auch BNB liegt mittlerweile wieder vor Solana.

Doch könnte es sich schon um eine Einstiegschance handeln? Führende Analysten erwarten einen größeren Rücksetzer, der dann wiederum antizyklische Ansätze spannend machen würde.

Solana: Bärischer Ausbruch! Fällt SOL auf 109 $?

Entscheidend für diese Solana Prognose ist die Charttechnik. Ein symmetrisches Dreieck entsteht, wenn sich die Kursbewegungen in einem immer enger werdenden Bereich konsolidieren. Dabei nähern sich die Unterstützungslinie (steigend) und die Widerstandslinie (fallend) an. Dieses Muster signalisiert oft eine Phase der Unentschlossenheit im Markt, die mit einem starken Ausbruch in eine der beiden Richtungen endet. Die Ausbruchrichtung gibt häufig den Trend für die nächste größere Bewegung vor.

Laut Ali Martinez konsolidierte Solana (SOL) zuletzt innerhalb eines symmetrischen Dreiecks, mit einem Widerstand bei 214 US-Dollar und einer Unterstützung bei 183 US-Dollar. Der Experte erwartet bei einem Ausbruch einen Kursimpuls von etwa 40 Prozent. Da der Ausbruch mittlerweile nach unten erfolgte, prognostiziert Martinez einen möglichen Rückgang auf 109 US-Dollar. Denn hier würde das Kursziel des Dreiecks liegen.

Solana $SOL is consolidating within a symmetrical triangle! A breakout above $214 or below $183 could spark a 40% move. pic.twitter.com/brilMiu3M9 - Ali (@ali_charts) January 12, 2025

Bei dem jüngsten bärischen Ausbruch validierte sich das Setup - denn Solana crashte in den letzten 24 Stunden um rund 7 Prozent. Damit wird SOL aktuell bei 175 US-Dollar gehandelt. Derweil stieg das Volumen um rund 140 Prozent in diesem Zeitraum an, was auf eine nachhaltige Kursbewegung hindeutet.

Solana Alternative: Layer-2 Solaxy über 10 Mio. $ - das ist der Grund

Solana hat sich in den letzten Jahren zu einem Basis-Investment im Kryptomarkt entwickelt. Dank seiner hohen Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionsgebühren erfreut sich das Netzwerk großer Beliebtheit. Dennoch steht es bei steigendem Nutzungsvolumen vor der Herausforderung, mögliche Skalierungsengpässe zu bewältigen. An dieser Stelle setzt das neue Projekt Solaxy an, das als erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt wurde. Solaxy verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit des Netzwerks zu verbessern, indem es eine zusätzliche Ebene für die L1 einführt.

Das innovative Konzept des Projekts hat bereits großes Interesse in der Krypto-Community geweckt. So konnte Solaxy während seines Presales eine Summe von rund 10 Millionen US-Dollar einsammeln. Im Gegensatz zu Ethereum, das bereits zahlreiche Layer-2-Lösungen aufweist, ist Solaxy ein Novum im Solana-Ökosystem. Spannend ist hier der hybride Ansatz, den Solaxy verfolgt. Dabei kombiniert es Elemente aus Solana und Ethereum, wodurch eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen wird. Transaktionsdaten werden parallel auch auf der Ethereum-Blockchain gespeichert, was das Risiko von Ausfällen minimiert und das Vertrauen der Nutzer erhöht. Ein weiterer Vorteil dieser Architektur besteht in der erleichterten Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Obwohl Solana theoretisch bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten kann, wird diese Kapazität in der Praxis selten vollständig genutzt. Dennoch kommt es bei hoher Auslastung des Netzwerks zu Engpässen und zeitweiligen Ausfällen. Solaxy will genau diese Probleme mit seiner Layer-2-Lösung lösen.

Die Vision von Solaxy geht jedoch über die reine Optimierung von Solana hinaus. Das Projekt zielt darauf ab, verschiedene Blockchain-Ökosysteme miteinander zu verbinden. Indem es die hohe Liquidität und Sicherheit von Ethereum mit den Performance-Vorteilen von Solana kombiniert, schafft Solaxy eine vielseitige Plattform für Entwickler und Investoren. Hier könnten in Zukunft neue dApps und Anwendungen entstehen, so der Plan des Teams.

Interessierte Anleger können die SOLX Token direkt über die Projektwebsite erwerben. Unterstützt werden diverse Zahlungsmethoden wie Ethereum, USDT, Binance Coin und Kreditkarten. Zusätzlich bietet Solaxy ein attraktives Staking-Programm an, das eine jährliche Rendite von immer noch rund 350 Prozent verspricht. Direkt nach dem Kauf lassen sich die erworbenen Token staken - wer sich für SOLX interessiert, findet auf der offiziellen Website alle erforderlichen Informationen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.