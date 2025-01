Luxemburg (ots) -Die KI Kompetenz Akademie, eine Marke der Innovation Lux SARL S feiert ihren Auftakt mit einer Reihe praxisnaher Seminare rund um Künstliche Intelligenz. Vom 27. bis 29. Januar 2025 steht die gesetzliche Nachweispflicht von KI-Kompetenzen gemäß EU AI Act §4 im Fokus. Ein weiteres Highlight bildet das Seminar "KI im Marketing (https://ki-kompetenz-academy.com/ki-im-marketing-kurs/)" am 31. Januar, das datengetriebene Strategien und personalisierte Kampagnen beleuchtet.Gesetzliche Nachweispflicht ab Februar 2025Ab Februar 2025 verlangt der EU AI Act §4 von Unternehmen den Nachweis, dass Mitarbeitende über ausreichende KI-Kompetenzen verfügen. Die KI Kompetenz Akademie unterstützt Unternehmen zusätzlich zu den Kursen mit einem kostenlosen Whitepaper (https://ki-kompetenz-academy.com/downloads/) mit Handlungsempfehlungen für Unternehmen, damit diese noch rechtzeitig die sonst drohenden Bußgelder bei Verstoß gegen den EU AI Act vermeiden können. Zudem bietet die Akademie maßgeschneiderte Inhouse Schulungen (https://ki-kompetenz-academy.com/inhouse-schulungen/) für Unternehmen an.Breites Seminarangebot für die digitale ZukunftNeben den KI Kompetenz Seminaren (https://ki-kompetenz-academy.com/kurse/) zur EU AI Act Nachweispflicht bietet die Akademie weitere Kurse an, darunter "Automatisierung mit KI (https://ki-kompetenz-academy.com/automatisierung-mit-ki-kurs/)", "Content Creation mit KI (https://ki-kompetenz-academy.com/ki-content-creation-kurs/)", "AI Pro (https://ki-kompetenz-academy.com/ai-pro-training/)" für die Entwicklung von KI-Systemen, Architektur von KI Agenten sowie eine Masterclass (https://ki-kompetenz-academy.com/ki-masterclass/) zur KI-gestützten Entwicklung von internationalen Marketingstrategien.Internationales ExpertenteamDie KI Kompetenz Akademie, eine Marke der Innovation Lux, vereint zertifizierte Berater, Hochschuldozenten und KI-Experten aus verschiedenen Ländern. Die Seminare sind praxisorientiert und werden in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch angeboten.AI Ready TestUm besser einschätzen zu können wie KI-bereit die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sind, können Interessierte den AI Ready Test (https://ki-kompetenz-academy.com/ai-ready-test/) der KI Kompetenz Akademie online absolvieren. Nach Ausfüllen des Online-Tests erhalten diese dann eine individuelle KI-Weiterqualifizierungsempfehlung von der KI Kompetenz Akademie.Anmeldung und InformationenDie Seminare richten sich an Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmen, die ihre Kompetenzen in den Bereichen KI und digitale Transformation ausbauen möchten. Interessierte können sich ab sofort anmelden. https://ki-kompetenz-academy.com/Pressekontakt:KI Kompetenz Akademieinfo@ki-kompetenz-academy.comT. +49 151 16480725Original-Content von: KI Kompetenz Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178242/5948373