Tether dominiert mit dem höchsten 24h-Handelsvolumen im Kryptomarkt und erweitert seine Präsenz durch Innovationen in künstlicher Intelligenz der Filmproduktion.Trotz der aktuellen Marktturbulenzen bleibt Tether (USDT) ein Fels in der Brandung - mit einem Handelsvolumen von 80 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Im Vergleich dazu verzeichnete Bitcoin, die größte Kryptowährung, ein Handelsvolumen von nur 34 Milliarden US-Dollar. Während der Markt rot leuchtet, setzt Tether neue strategische Akzente und erweitert seine Geschäftsaktivitäten in Richtung künstliche Intelligenz (KI). Tether greift nach KI: Neue Rolle in der Filmproduktion Tether, der führende Stablecoin-Emittent, …