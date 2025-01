Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Freitag wirkte zum Start in die neue Börsenwoche noch nach. Die Anleger fangen an, die Möglichkeit einzukalkulieren, dass die Federal Reserve in Sachen Leitzinsen in diesem Jahr die Füße auch ganz still halten könnte. Das zumindest signalisiert der Anleihemarkt, an dem die Renditen immer weiter steigen. So werden festverzinsliche und damit risikoarme Bonds zunehmend zu einer Alternative zu einem immer noch hoch bewerteten Aktienmarkt.

Der Verkaufsdruck an der Wall Street schwappte heute zwar auch auf den DAX in Frankfurt über. Dieser konnte sich dann aber über der Marke von 20.000 Punkten stabilisieren, nachdem er schon wieder rund 400 Punkte von den Hochpunkten der vergangenen Woche korrigiert hatte. Die Investoren sehen sich aktuell einem gefährlichen Mix aus Risikofaktoren gegenüber. Die Geldpolitik der Fed und die steigenden Renditen auf der einen Seite und die noch immer unsichere Zollpolitik und geopolitischen Provokationen eines künftigen US-Präsidenten Trump andererseits. Wurde der Wahlsieg des Republikaners vor zwei Monaten noch mit steigenden Aktienkursen gefeiert, blicken viele Investoren nun stark verunsichert in die Zukunft.

Allerdings ist es noch viel zu früh, sowohl den Abgesang auf den geldpolitischen Lockerungszyklus der Fed einzuläuten als auch den Worst Case in Sachen Zölle und Drohgebärden Trumps heraufzubeschwören. Die Situation erinnert etwas an das vergangene Jahr, als der Markt im anderen Extrem noch bis zu sieben Leitzinssenkungen einpreiste und dann Mitte des Jahres schwer enttäuscht wurde. Derzeit rechnen die Anleger nur noch mit einer Zinssenkung und könnten damit erneut falsch liegen.

Diesmal aber bestünde das Überraschungspotenzial für den Aktienmarkt nach oben, was eine Fortsetzung der Rally und neue Rekordhochs bedeuten würde. Bis zur Amtsübernahme von Donald Trump am kommenden Montag und auch darüber hinaus dürfte am Markt noch Unsicherheit herrschen, spätestens aber in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollte es mehr und mehr Klarheit über die aktuell dringendsten Fragen geben und damit die Richtung für die Börse feststehen.

