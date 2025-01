TA Associates ("TA" oder das "Unternehmen"), ein führendes globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine Holdinggesellschaft, die Project Neptune BidCo GmbH, ihr Übernahmeangebot (das "Angebot") zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien und Aktienbezugsrechte der Nexus AG ("Nexus"), einem führenden europäischen Softwareunternehmen im Bereich E-Health, erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Transaktion, die in Zusammenarbeit mit dem Vorstand von Nexus durchgeführt wurde, stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Nexus dar und positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum und Innovation abseits des Börsenumfelds.

Das Angebot, das am 11. November 2024 begann, für 70,00 Euro in bar pro Aktie, wurde planmäßig am 3. Januar 2025, am Ende der zusätzlichen Annahmefrist, abgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses wurde das Angebot für 16.402.668 Nexus-Aktien angenommen, was etwa 94,95 aller Nexus-Aktien entspricht, einschließlich 26,9 %, die TA durch unwiderrufliche Verpflichtungen mit wichtigen Nexus-Aktionären gesichert hat. Alle diese Aktien wurden gemäß den Bedingungen des Angebots zur Zahlung angenommen, und TA geht davon aus, dass diese Aktien umgehend bezahlt werden.

Die Abwicklung des Angebots unterliegt weiterhin den üblichen behördlichen Bedingungen, einschließlich kartellrechtlicher und ausländischer Investitionskontrollfreigaben. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird die Abwicklung des Angebots voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt TA, Nexus von der Frankfurter Wertpapierbörse zu nehmen, um die operative Flexibilität zu erhöhen und sich auf langfristige Wachstumsinitiativen zu konzentrieren.

"TA hat den Wachstumskurs von Nexus über viele Jahre verfolgt und die Führungsrolle des Unternehmens auf dem europäischen E-Health-Markt bewundert", sagte Stefan Dandl, Director bei TA. "Mit seiner modernen Technologieplattform, dem umfangreichen Produktportfolio und dem unerschütterlichen Fokus auf Kundenzufriedenheit glauben wir, dass Nexus gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen zu profitieren."

Mit der Übernahme von Nexus durch TA soll das Unternehmen in die Lage versetzt werden, sein Kundenangebot weiter zu stärken, strategische Akquisitionen zu tätigen und erheblich in Forschung und Entwicklung zu investieren, insbesondere in Bereichen wie Cloud Computing und KI-gesteuerte Lösungen.

"Wir freuen uns, mit Ingo und dem hervorragenden Nexus-Team zusammenzuarbeiten, um Softwarelösungen für das Gesundheitswesen weiterzuentwickeln, die Gesundheitsdienstleister stärken und die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern", fügte Birker Bahnsen, Geschäftsführer bei TA, hinzu.

"Nexus hat kontinuierlich zweistellige Wachstumsraten und eine starke finanzielle Leistung erzielt", sagte Dr. Ingo Behrendt, CEO der Nexus AG. "Wir glauben, dass unsere strategische Partnerschaft mit TA unsere Fähigkeit beschleunigen wird, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Effizienz und Qualität der Versorgung für unsere Kunden verbessern. Mit dem Zugang zu bedeutenden neuen Ressourcen und einer größeren Flexibilität, um den Rückenwind der Branche zu nutzen, werden wir weiterhin den Wert für Gesundheitsdienstleister steigern, die darauf vertrauen, dass unsere Plattformen ihre digitale Transformation vorantreiben."

"Nach sorgfältiger Überlegung sind der Aufsichtsrat und der Vorstand der Nexus AG einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass diese strategische Partnerschaft den besten Weg für Nexus, seine Aktionäre und Kunden darstellt", so Dr. Hans-Joachim König, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nexus AG. "Wir glauben, dass sie einen unmittelbaren Mehrwert für Nexus schafft, und freuen uns über die sich bietenden Möglichkeiten."

Über TA Associates

TA ist eine führende globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Wachstumssteigerung profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen investiert. TA nutzt sein tiefes Branchenwissen und seine strategischen Ressourcen und arbeitet mit Managementteams weltweit zusammen, um qualitativ hochwertigen Unternehmen zu helfen, dauerhaften Wert zu schaffen. Das Unternehmen hat bisher 65 Milliarden US-Dollar Kapital beschafft und beschäftigt über 160 Investmentprofis in Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen zu TA finden Sie unter www.ta.com.

Über die Nexus AG

Die Nexus AG entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den internationalen Gesundheitsmarkt. Mit dem klinischen Informationssystem (Nexus KIS) und den integrierten diagnostischen Modulen verfügen wir nun über eine einzigartig breite und interoperable Produktpalette, die nahezu alle funktionalen Anforderungen von Krankenhäusern, psychiatrischen Kliniken, Rehabilitations- und Diagnosezentren innerhalb unserer eigenen Produktfamilien abdecken kann. Die Nexus AG beschäftigt rund 2.030 Mitarbeiter, besitzt Standorte in neun europäischen Ländern und betreut Kunden in weiteren 71 Ländern, zum Teil über zertifizierte Händler. Aufgrund der kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach Nexus-Produkten konnten wir in den letzten Jahren einen großen Kundenstamm aufbauen und regelmäßig steigende Umsätze und Ergebnisse erzielen. Weitere Informationen zur Nexus AG finden Sie unter www.nexus-ehealth.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

