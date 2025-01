Auch zum Auftakt der neuen Handelswoche bleibt die Palantir-Aktie unter Druck. In den USA wurde Palantir zuletzt zu einem Kurs von 64,64 Dollar gehandelt. Das entspricht einem Minus von 3,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Dabei war die Aktie erst am 23. Dezember in den Nasdaq 100 aufgenommen worden.Der Handel mit Palantir wird allerdings wohl auch maßgeblich von Privatanlegern und viel Momentum bestimmt. Die Aufnahme in den Nasdaq 100 war bereits im Vorfeld kommuniziert ...

