Der Platinpreis verzeichnete heute Morgen einen Wert von 966 US-Dollar, was einem Plus von 0,45 % gegenüber dem Wochenschluss von 961 US-Dollar entspricht. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Preis um bemerkenswerte 3,2 %. Platin, ein essenzieller Rohstoff für wasserstoffbasierte Technologien, wird aufgrund steigender Nachfrage immer knapper. Gleichzeitig schafft die Substitution durch Palladium in Autokatalysatoren eine Entlastung, obwohl auch hier die Verfügbarkeit angesichts wachsender Umweltanforderungen unter Druck steht.Anzeige:Platin spielt eine ...

