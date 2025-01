© Foto: Michael Kappeler/dpa

Apple spendiert seinen Produkten ein Update. Auch ein neues Smart-Home-Hub ist in der Mache.Apple plant in diesem Jahr eine überarbeitete Version des iPhones, neue KI-Funktionen, eine Erweiterung des Smart-Home-Angebots sowie Aktualisierungen von Produkten, die schon länger nicht mehr verbessert wurden, berichtete Bloomberg am Sonntag. Einige Produkte, die seit Jahren keine Updates erhalten haben, werden nun aktualisiert, darunter das iPhone SE, Apple TV, Mac Pro und HomePod. Außerdem wird Apple in ein neues Segment eintreten, heißt es. Laut Bloomberg sind neue Versionen des 13-Zoll- und 15-Zoll-MacBook Air bereits in der Produktion und werden den M4-Chip enthalten, der bereits im MacBook …