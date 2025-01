Zu Jahresbeginn weisen die Baufinanzierungszinsen eine stabile Tendenz auf, wie aktuelle Daten von Qualitypool zeigen. Diese Stabilität könnte dem Lübecker Maklerpool zufolge im Januar fortdauern, wobei der Blick den kommenden politischen Entwicklungen gilt. Zum Start in das Jahr 2025 ist bei den Immobilienfinanzierungszinsen eine stabile Entwicklung zu beobachten, wohingegen die Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone für Unsicherheiten sorgen. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...