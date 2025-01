Die Freenet-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen Kursanstieg von 0,9 Prozent auf 28,30 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier seinen Höchststand bei 28,36 Euro, während das Handelsvolumen sich auf knapp 80.000 gehandelte Aktien belief. Bemerkenswert ist die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 22,78 Euro im Mai, was einem Zuwachs von etwa 19,5 Prozent entspricht. Analysten bleiben optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 32,73 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung und Dividendenaussicht

Die jüngsten Quartalszahlen des Telekommunikationsunternehmens zeigen eine positive Entwicklung beim Gewinn je Aktie, der von 0,53 Euro auf 0,60 Euro gesteigert werden konnte. Trotz eines Umsatzrückgangs auf 618,50 Millionen Euro dürfen sich Aktionäre auf eine höhere Dividende freuen. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Ausschüttung von 1,88 Euro je Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,77 Euro bedeutet.

