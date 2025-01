Solana fällt auf 176 $, folgt nun der Crash bis 106 $ (- 40 %)?

Der Kryptomarkt hat heute mit 4,32 % wieder höhere Verluste erlitten und kommt nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 3,18 Bil. USD. Darüber hinaus verschlechtert sich das Sentiment der Anleger zunehmend, sodass es auch Solana unter eine wichtige Marke geschlagen hat.

Ob der wichtige Widerstand jetzt halten kann und welche Faktoren hinter diesen Bewegungen stecken sowie unsere weiteren Einschätzungen bezüglich der künftigen Entwicklung des SOL-Coins erfahren Sie nun in der folgenden Solana-Prognose.

Darum ist der SOL-Coin nun so stark gefallen

Zwar konnte sich der SOL-Coin seit der Bodenbildung am 20. Dezember wieder etwas erholen und zeitweise sogar über den diagonalen Widerstand ausbrechen. Allerdings hat es sich dabei lediglich um eine Bullenfalle gehandelt, wobei nicht einmal das 61,8er-Fibonacci-Level getestet wurde.

Daraufhin erfolgte ein steiler Abverkauf, da dies die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende stark reduziert hat. Zurückzuführen war dies primär auf die Eintrübung der Stimmung der Anleger, welche durch die Bekanntgabe des ISM Einkaufsmanagerindex und die JOLTS Stellenangebote der USA eine Wandlung erfahren hat. Aber auch die bärische Divergenz des RSI von Solana hat dies bereits signalisiert.

Bärische Divergenz des RSIs von Solana | Quelle: Tradingview

Laut den Wirtschaftsdaten hat sich die amerikanische Konjunktur stärker als erwartet entwickelt, während die Preisentwicklungen ebenfalls die Prognosen stark übertroffen haben. Darüber hinaus hat sich der Arbeitsmarkt mit den JOLTS Stellenangeboten weiterhin stark gehalten und besser als die Konsensprognosen. All dies sind wiederum Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit auf Zinssenkungen verringern.

Zwar gab es schon zuvor die ersten Sorgen bezüglich der Folgen von Trumps Amtszeit, allerdings haben mittlerweile auch die Aktienmärkte seitdem stärke Verluste hinnehmen müssen. Aufgrund der stärkeren Involvierung der TradFi (Traditionellen Finanzen) in den Kryptomarkt, hat die Korrelation zwischen diesen tendenziell zugenommen.

Bezüglich Trumps Regierungsplan bestehen Sorgen bezüglich der steigenden Inflation, welche auf unter anderem die Importzölle, die Remigration mit steigenden Löhnen, die Expansion der Staatsverschuldung, die potenzielle Handelskriege und die offiziell unrechtmäßige Einflussnahme auf die amerikanische Notenbank zurückzuführen sind.

SOL-Prognose: Fällt oder steigt nun Solana?

Seit dem 7. Januar ist somit bei weniger stoischen Menschen die Manie eher einer Depression gewichen. So kam es bei Solana seitdem zu einem Kursverlust von dem letzten Zwischenhoch von 223,18 USD bis auf das heutige Tief von 168,88 USD in Höhe von 24,33 %. Daraufhin hat der SOL-Coin zudem das letzte Zwischentief des Bodens durchbrochen und am oberen Ende des diagonalen Widerstands gebounct.

Somit wurde Solana schnell wieder von den Investoren gekauft, da es sich zudem um einen wichtigen Widerstand gehandelt hat, der schon mehrfach erprobt wurde. Dennoch ist bei einem Tagesschlusskurs unter den beiden diagonalen Widerständen durchaus mit weiteren Korrekturen zu rechnen. Laut dem Volume Profil befindet sich der POC (Point of Control) bei 144,57 USD, was vom derzeitigen Preis von 176,21 USD noch 17,96 % entfernt ist und wie ein Magnet wirkt.

Volumen-Profil von Solana | Quelle: Tradingview

Der RSI ist mittlerweile im Bereich der Neutralität angekommen und könnten bald in die bärische Zone drehen. Ebenso wurde nun die fünfte Elliot-Welle abgeschlossen, was tendenziell für eine Fortsetzung der Korrektur um mindestens eine Welle nach unten spricht. Aber auch das Momentum ist jetzt auf einen wichtigen Bodenbereich zugesteuert. Sollte dieser durchbrochen werden, könnten die Abverkäufe noch einmal beschleunigt werden.

Solana Momentum | Quelle: Tradingview

Am Mittwoch erfolgen die Verbraucherpreise der USA, welche einen weiteren Einblick in die Inflation und somit den weiteren Kurs der amerikanischen Notenbank geben. So lange dürfte der Markt erst einmal seitwärts tendieren. Bereits bei den letzten Dot Plots hatten diese ihre Aussichten auf Zinssenkungen in diesem Jahr von drei auf zwei Schritte um jeweils 25 Basispunkte reduziert.

Sollte der SOL-Coin die Marke im Bereich von rund 163,27 USD nach unten durchbrechen, so könnte der Abverkauf - abgesehen von den verschiedenen Zwischenniveaus sogar bis auf 106,36 USD gehen, was von nun an noch immer ein Verlust von 39,64 % ist. Andererseits könnte auch der Bounce an dem derzeitigen Boden geschehen.

Bei dem tieferen Niveau hätte Solana seit dem neuen Allzeithoch 60 % verloren. Dafür wäre allerdings ein stärker Crash der hoch bewerteten Technologieaktien nötig. Ansonsten ist eher mit einem Rückgang von 40 % zu rechnen, womit wir bei Widerständen von 146,08 USD bis 134,26 USD landen. Bis Ende Januar könnte der SOL-Coin hinuntergleiten, bevor eine stärkere Korrektur erfolgt. Dennoch halten wir aufgrund der später erwarteten neuen AZHs.

Solaxy soll die Effizienz von Solana zusätzlich steigern

Die Solana-Blockchain verzeichnet derzeit täglich 5,2 Mio. Transaktionen. Darüber hinaus ist die Chain laut den Angaben von Cookie DAO bei den KI-Agenten-Coins führenden, wobei sie derzeit gemeinsam auf eine Bewertung in Höhe von 6,75 Mrd. USD kommen. Diese interagieren aber nicht nur mit Menschen, sondern auch mit anderen KI-Agenten, sodass zu den vielen Memecoin-Transaktionen die des boomenden KI-Sektors hinzukommen.

Darüber hinaus handelt es sich dabei um einen Zukunftsmarkt, der sich noch an seinen Anfängen befindet. Demnach werden noch weitere Transaktionen hinzukommen, wie auch für zahlreiche weitere Sektoren, welche nun immer stärker im Web3 vertreten sind. Dazu zählen unter anderem dezentrale Musik mit besonderen Features oder die Play-to-Earn-Games mit Verdienstmöglichkeiten.

In diesem Zusammenhang wird es für die derzeit einzeln betrachtet führende Blockchain nach Transaktionen wichtig, dass sie ebenso diesen eine zufriedenstellende Nutzererfahrung bieten kann. Allerdings ist Solana schon Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, sodass es zu Netzwerkaussetzern sowie Transaktionsabbrüchen in bis zu rund 70 % der Fälle gekommen ist.

Bisher konnten diese Probleme nicht zufriedenstellen behoben werden. Inzwischen hat das Team von Solaxy jedoch bekannt gegeben, dass sie dies mit ihrem Projekt endlich schaffen. Dafür nutzen sie eine noch effizientere Blockchain, welche die Transaktionen außerhalb von Solana berechnet und dann auf dieser sichert sowie auf Ethereum.

Auf diese Weise soll Solaxy außerdem die Vorteile der anderen beiden Chains vereinen. Dazu zählt vor allem das große Kapital, das auf Ethereum verwahrt wird und genutzt werden könnte. Aber auch eine leichtere Migration soll somit ermöglicht werden. Zeitgleich werden die Nachteile von Ethereum wie niedrige Geschwindigkeit und hohe Gebühren eliminiert.

Das Memecoin-Image könnte außerdem einige Investoren überzeugt haben. Denn dies deutet auf einen strategischen Ansatz hin, welchen auch Litecoin auf X verfolgt hat, als es sich als Memetoken bezeichnete. Ähnliches wurde bei KI, NFTs und weiteren beobachtet, da alle versuchen, dass Buzz-Wort und den Hype darum für sich zu nutzen. Dies verleiht Solaxy für ein höheres Risiko eine höhere Chance.

Derzeit befindet sich Solaxy im Presale, welcher schon mehr als 10 Mio. USD eingeworben hat. Die $SOLX-Coins können derzeit noch für einen Preis in Höhe von 0,0016 USD gekauft werden. In weniger als einem Tag und 19 Stunden erfolgt jedoch schon die nächste Erhöhung. Zudem zahlt es eine Staking-Rendite in Höhe von 347 % pro Jahr, die allerdings schrittweise sinkt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.