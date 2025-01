© Foto: Shotshop | Bassi - picture alliance

Die Aktie von Gold- und Kupferproduzent Freeport-McMoRan hat in den vergangenen Wochen stark korrigiert. Nun könnte die Zeit für eine Gegenbewegung gekommen sein.Während Aktien und Kryptowährungen enttäuschend in das neue Jahr gestartet sind, hat 2025 für Rohstoffe vielversprechend begonnen. Vor allem Öl ist aufgrund wachsender Angebotssorgen gefragt, aber auch Edelmetalle wie Gold und Kupfer liegen nach den beiden ersten Handelswochen rund zwei Prozent im Plus - ein vielversprechender Auftakt, nachdem die beiden im Schlussquartal an Schwung verloren hatten. Tipp aus der RedaktionGold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem ETC …