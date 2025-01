Bitcoin testet kritische 90.000-Dollar-Marke: Anleger in Alarmbereitschaft

Nach einem starken Jahresstart befindet sich der Bitcoin-Kurs in einer kritischen Phase und ist von seinem Allzeithoch bei 108.000 Dollar auf 90.000 Dollar gefallen. Die psychologisch wichtige Unterstützungsmarke wurde kurzzeitig sogar unterschritten, was bei vielen Anlegern für Verunsicherung sorgt und die Frage aufwirft, ob der Bullrun nun sein Ende gefunden hat.

US-Wirtschaftsdaten als möglicher Wendepunkt

Die kommenden Tage könnten richtungsweisend für den weiteren Kursverlauf sein. Mit der Veröffentlichung des Erzeugerpreisindex am Dienstag und des Verbraucherpreisindex am Mittwoch stehen wichtige Wirtschaftsdaten an, die für neue Impulse sorgen könnten.

Sollten die Inflationsdaten unter den Prognosen der Ökonomen liegen, könnte dies den Bitcoin-Kurs wieder nach oben treiben. Eine höher als erwartete Inflation hingegen könnte den Druck auf die 90.000-Dollar-Marke weiter erhöhen.

Wall Street Pepe verzeichnet Rekordzulauf im Presale

Während der Gesamtmarkt schwächelt, zeigt sich der neue Meme Coin Wall Street Pepe ($WEPE) von seiner starken Seite. Im laufenden ICO wurden bereits über 47 Millionen Dollar eingesammelt, was Analysten als vielversprechendes Zeichen für den bevorstehenden Börsenstart werten.

Das Projekt überzeugt nicht nur durch seine Anlehnung an den erfolgreichen PEPE-Token, sondern auch durch konkrete Vorteile für die Community. Dazu gehören exklusive Markteinblicke, ein Staking-System für passives Einkommen und steigende Preise bereits während des Vorverkaufs.

