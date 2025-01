Kryptomarkt im Ausverkauf: Pepe verliert 22% während Wall Street Pepe floriert

Der Kryptomarkt durchlebt aktuell eine schwere Korrekturphase, die besonders die Meme-Coins hart trifft. Während Bitcoin um 8 Prozent auf 91.000 US-Dollar und Ethereum um 16 Prozent auf 3.050 US-Dollar gefallen sind, verzeichnet der Meme-Coin-Sektor mit einem Rückgang von 24 Prozent auf 91 Milliarden US-Dollar die stärksten Verluste.

Pepes dramatischer Wertverlust und seine Ursachen

Die Gründe für den Absturz von Pepe, der in den letzten 24 Stunden 8 Prozent und auf Wochensicht sogar 22 Prozent verloren hat, sind vielfältig. Als klassischer Meme-Coin ohne fundamentalen Nutzen reagiert Pepe besonders sensibel auf Marktbewegungen und spiegelt diese oft in verstärkter Form wider.

Die aktuelle Situation wird zusätzlich durch makroökonomische Faktoren verschärft, darunter die höher als erwartete Inflation von 2,9 Prozent und die damit verbundenen moderateren Zinssenkungserwartungen für 2025. Die nächste FED-Sitzung am 29. Januar könnte weitere Volatilität in den Markt bringen.

Wall Street Pepe setzt neue Maßstäbe im Presale

Wall Street Pepe (WEPE) hebt sich vom allgemeinen Markttrend ab und hat in seinem erst im Dezember gestarteten Vorverkauf bereits über 47 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Token, der aktuell für 0,00036647 US-Dollar im Presale erhältlich ist, kann mit ETH, USDT oder Kreditkarte erworben werden.

Das Projekt unterscheidet sich durch seinen innovativen Ansatz, der sich speziell an Kleinanleger richtet. Durch die Bildung einer "WEPE Army" erhalten Mitglieder Zugang zu wertvollen Handelseinblicken und Alpha Calls, die normalerweise nur Großinvestoren vorbehalten sind.

