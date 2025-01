Moody's Corporation (NYSE:MCO) meldete heute die Schließung einer Vereinbarung zur Übernahme von CAPE Analytics, einem führenden Anbieter von Geospatial-KI-Informationsdiensten für Wohn- und Geschäftsimmobilien. Die Übernahme führt die branchenführende Intelligent Risk Platform und die Katastrophenrisiko-Modellierung für den Versicherungssektor von Moody's mit der hochmodernen Geospatial-KI-Analyse von CAPE zu einer hoch entwickelten Immobilien-Datenbank zusammen, die verzögerungsfreie und adressenspezifische Risikobewertungen liefern kann.

"Ich höre immer wieder von unseren Kunden, dass sie auf der Suche nach präziseren und besser umsetzbaren Informationen sind, die sie bei der Bewertung von sich ständig weiterentwickelnden Risiken nutzen können", sagte Rob Fauber, President und Chief Executive Officer von Moody's. "Durch die Kombination unserer CAT-Risikomodelle mit den KI-gestützten Intelligence-Funktionen für Immobilienrisiken von CAPE können wir unseren Kunden künftig die branchenweit fortschrittlichsten Immobilienrisiko-Analyselösungen zur Verfügung stellen, was die Gewinnung von Erkenntnissen und die Entscheidungsfindung über den gesamten Lebenszyklus einer Versicherung deutlich verbessert."

Mit der Übernahme von CAPE wird Moody's seinen Kunden detailliertere immobilienspezifische Daten als je zuvor zur Verfügung stellen. Dazu gehören unter anderem Gebäudeeigenschaften, firmografische Daten, Abschätzungen von Risiken und Jahresdurchschnittsverlusten, raumbezogene KI-Analysen, Bewertungen, Ausfallwahrscheinlichkeits-Modelle und mehr. Mit diesem reichhaltigen Datenreservoir können Versicherungen, Rückversicherer und verschiedene Finanzakteur künftig Gefährdungen und Schwachstellen von Immobilien und die Risiken durch Naturgefahren wie Flächenbrände, Hurrikane und Hagelstürme besser bestimmen.?

CAPE Analytics erstellt Immobilieninformationsanalysen mit Hilfe von computergestütztem Sehen, maschinellem Lernen und raumbezogenen Bilddaten. Dies ermöglicht die unmittelbare Bereitstellung von detaillierten Risikobewertungen für Immobilien an individuellen Adressen in den gesamten Vereinigten Staaten und großen Teilen von Kanada und Australien.

Die Übernahme wird voraussichtlich noch im ersten Vierteljahr 2025 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen, darunter der Ablauf oder die Beendigung etwaiger anwendbarer regulatorischer Wartefristen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, und die Transaktion wird sich voraussichtlich nicht wesentlich auf die Finanzergebnisse von Moody's auswirken.

Über Moody's Corporation

In einer Welt, in der Risiken immer mehr miteinander verflochten sind, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) den Kunden, eine holistische Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erkennen. Mit langjähriger Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von etwa 15.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um selbstbewusst zu handeln und erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr auf moodys.com.

