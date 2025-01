Bitcoin Bull-Run vorbei? Top-Experte mit klarer Meinung

Beim kürzlichen scharfen Rücksetzer von 108.000 US-Dollar auf unter 90.000 US-Dollar gerieten viele Anleger erneut in Panik, dass der Bullenmarkt womöglich schon vorbei ist. Denn es bleibt stets schwierig, den genauen Endpunkt eines Zyklus zu bestimmen. Nach einem deutlichen Kursrutsch auf 90.000 US-Dollar folgte zwar zuletzt die Erholung. Doch so richtig Euphorie kommt noch nicht auf. Verschiedene Indikatoren können Hinweise geben. Makro-Faktoren beeinflussen ebenfalls die Bitcoin-Preise.

Historisch gesehen haben solche Korrekturen oft zu einer Phase der Konsolidierung geführt, bevor der Aufwärtstrend fortgesetzt wurde - sofern der Bullenmarkt noch intakt ist. Doch mit jedem Zyklus gibt es neue Parallelen und Unterschiede, die Anleger im Auge behalten sollten. Denn nicht jede historische Entwicklung wird sich replizieren. Der Bitcoin-Markt ist auch 2025 mehr denn je in die internationalen Finanzmärkte eingewoben.

Doch ist der Bullenmarkt für Bitcoin wirklich schon wieder vorbei und wir erleben ein schwaches Jahr 2025? Experten äußern sich aktuell mit einer klaren Bitcoin Prognose:

Krypto-Anleger zu skeptisch: Positive Überraschung bei BTC?

Die Prognose des Experten statuiert, dass der Markt aktuell übermäßig pessimistisch eingestellt ist. Dieser extreme Pessimismus könnte jedoch antizyklische Chancen schaffen, wenn die Markterwartungen ins Negative übertreiben. Laut seiner Analyse sind viele Krypto-Anleger aufgrund der vergangenen Marktzyklen erschöpft und vorsichtig. Dennoch ist diesmal die Lage anders, da institutionelle Investoren aus dem traditionellen Finanzsektor verstärkt Bitcoin kaufen. Diese Akteure ignorieren die negative Stimmung der Krypto-Community, da sie langfristige Strategien verfolgen.

Ein zentraler Punkt der Prognose ist die Korrelation zwischen Krypto- und Aktienmarkt, die durch die Bitcoin-ETFs weiter bestehen könnte. Entscheidend sei daher, ob der Höhepunkt der Aktienmärkte bereits erreicht wurde und ob der Zinszyklus der US-Notenbank abgeschlossen ist. Der Experte glaubt nicht, dass die Zinssenkungsphase der Fed beendet ist. Die kürzlich angekündigte Pause der Fed wird als temporär angesehen, und die Märkte preisen für 2025 aktuell nur geringe Zinssenkungen ein - Raum für positive Überraschungen ist vorhanden.

People are way too bearish now.



Time frame issues IMO.



Yes, most crypto natives are tired and many even traumatized. Under normal conditions that can actually create a top. But this time Tradfi is here buying bitcoin (it is not Saylor alone). They could not care less about… - Alex Krüger (@krugermacro) January 8, 2025

Auch der folgende Analyst bleibt bullisch für Bitcoin in 2025, da der Markt seiner Meinung nach vergessen habe, dass es einen Pro-Bitcoin-Präsidenten gebe. MicroStrategy ist an der NASDAQ notiert, was institutionelle Investitionen in Bitcoin begünstigen könnte. Die Fed hat langfristig viel Spielraum, um die Geldpolitik zu lockern. Eine Inflation von 3-5 Prozent sei zudem ideal für Bitcoin als Inflationsschutz. Ein starker USD-Index belastet zwar kurzfristig, aber ein Rückgang würde Bitcoin antreiben. Die Fed muss Zinsen senken, um das Defizit zu kontrollieren, was Bitcoin zugutekommen könnte. Denn langfristig gibt es kaum einen anderen Weg für die hochverschuldete USA. Viele Länder, wie China, stimulieren ihre Wirtschaft, was die globale Liquidität steigert. Bitcoin korreliert hier langfristig mit der globalen Liquidität - trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibe der Bullenmarkt demnach intakt.

We seem to have forgotten that:

-We have a president who will be mentioning Bitcoin regularly

-MSTR is in the NASDAQ

-Fed is in a great position with room to juice it whenever

-3-5% inflation is excellent for BTC

-Strong DXY means fuel to pump us when it falls

-Fed needs to get… - Gammichan (@gammichan) January 8, 2025

Phasen starker Skepsis bieten zudem oft antizyklische Chancen, da übermäßige Pessimismus das Risiko verringert, dass Märkte überhitzen. Ein abgekühltes Sentiment deutet darauf hin, dass viele überzogene Erwartungen korrigiert wurden, was Raum für nachhaltige Erholungen schafft. Solche Entwicklungen sind essenziell, um den Boden für langfristige Aufwärtstrends zu legen.

Krypto-Tipp: Meme Index auf 2,35 Mio. $ - jetzt passiv Meme-Coins kaufen

Bitcoin bleibt weiterhin das dominierende Asset im Krypto-Markt. Dennoch suchen Investoren zunehmend nach Alternativen, um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Insbesondere kleinere Coins und frühe Investitionsmöglichkeiten wie Presales stehen im Fokus. Ein Projekt, das dabei aktuell auf großes Interesse stößt, ist der sogenannte "Meme Index". Innerhalb kurzer Zeit konnte der Presale bereits über 2,35 Millionen US-Dollar generieren. Das Konzept hinter dem Projekt ist einfach, aber spannend: Denn Meme Index bietet Anlegern die Möglichkeit, breit gestreut in verschiedene Meme-Coins zu investieren, ohne sich auf einzelne Tokens beschränken zu müssen. Im Mittelpunkt steht der MEMEX Token, der Zugang zu mehreren Indizes mit spezifischen Anlagestrategien gewährt. Ergo entstehen hier quasi ETFs für Meme-Coins.

Zum Presale von Meme Index

Die anfängliche Struktur des Angebots basiert auf vier unterschiedlichen Indizes, die verschiedene Risikoprofile abdecken. Der Meme Titan Index ist auf bekannte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung ausgerichtet. Für neue und risikoreichere Projekte wurde der Meme Moonshot Index entwickelt. Anleger, die mittelgroße Tokens bevorzugen, finden im Meme Midcap Index passende Optionen. Schließlich richtet sich der Meme Frenzy Index an Investoren mit hoher Spekulationsfreude. Diese Vielfalt ermöglicht es, sowohl risikoaverse als auch risikobereite Anleger anzusprechen.

Statt ausschließlich in einzelne, stark schwankende Projekte zu investieren, bietet Meme Index ein diversifiziertes Portfolio. Diese Streuung kann das Risiko von Verlusten reduzieren und gleichzeitig das Potenzial auf höhere Renditen wahren. Darüber hinaus setzt der Meme Index auf ein dezentrales Governance-Modell. Inhaber von MEMEX Token haben Mitspracherechte und können über zukünftige Entscheidungen abstimmen, beispielsweise über die Aufnahme neuer Tokens.

Der Erwerb von MEMEX erfolgt direkt über die offizielle Website, wobei Zahlungen in ETH, USDT oder BNB akzeptiert werden. Bereits morgen steigt der Preis das nächste Mal - für einen Kauf besuchen Anleger die Website, verbinden das Wallet und tauschen die Token gegeneinander.

Zum Presale von Meme Index

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.