BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Chinas Exportrekord im Jahr 2024:

"Nach Lage der Dinge gräbt die Bundesregierung, insoweit sie sich an den harten Zoll- und Sanktionsschlachten gegen China beteiligt, der deutschen Exportindustrie das Grab. Klar gibt es Auswege: Man könnte künftig noch mehr in die EU und vor allem in die USA exportieren. Dumm nur, dass die EU kriselt und Donald Trump mit Zöllen auch auf Einfuhren aus Europa droht - und dass eine Zollschlacht gegen die USA nach Berechnung einschlägiger Institute ein klares Eigentor wäre. Die Frage drängt sich auf, ob die deutsche Wirtschaft in einer Zwickmühle steckt oder doch schon zwischen die Mühlsteine geraten ist."/yyzz/DP/nas