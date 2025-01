AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Sozialabgaben auf Kapitalerträge:

"Der gefräßige Staat hat ein neues Gesicht - das von Robert Habeck. Mit seinem Vorschlag, auf Kursgewinne, Zinsen und Dividenden Sozialabgaben zu erheben, liegt der Wirtschaftsminister ähnlich daneben wie einst mit dem Heizungsgesetz. Vor Augen hat er vermutlich Spitzenverdiener und Privatiers, denen Grüne und Sozialdemokraten schon lange ans Geld wollen. Treffen aber würde er vor allem Millionen kleiner Sparer, die ihr Erspartes in Fonds, Aktien oder Anleihen stecken und mit Kapitalertragssteuer und Kirchensteuer schon genug von ihrem Geld an den Fiskus abtreten. Gleichzeitig führt Habeck seine eigenen Pläne für eine Rentenreform ad absurdum, bei der ein spezieller Fonds einen Teil der Beiträge am Kapitalmarkt arbeiten lassen soll. Jede zusätzliche Belastung der Erträge dort aber schmälert die Renten."/yyzz/DP/nas