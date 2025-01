Bad Wimpfen (ots) -Beste Qualität zum günstigen Lidl-Preis: Diesem Versprechen wird der Lebensmitteleinzelhändler von Montag, 20. Januar, bis Samstag, 25. Januar, besonders gerecht. Alle Kunden erhalten in den über 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland sechs Tage lang 20 Prozent auf Bio- und Bioland Obst- und Gemüse-Artikel.Der Ausbau des gesamten Bio-Sortiments über alle Warengruppen hinweg ist eines der Hauptziele von Lidl in Deutschland. Jüngste Zahlen zeigen, dass Bio-Lebensmittel wieder verstärkt nachgefragt werden und der Frische-Discounter mit seinem Fokus auf sein Bio-Sortiment Kundenbedürfnisse optimal bedient. Als Lebensmitteleinzelhändler, der täglich mit seinen Produkten Millionen Kunden erreicht, steht Lidl in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft. Dank günstiger Lidl-Preise auch für Bio- und Bioland-Erzeugnisse, erhalten alle Kunden einen einfachen Zugang zu den hochwertigsten Produkten.Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Bioland konnte der Frische-Discounter sein Bio-Sortiment (Dauer-Sortiment + Aktion) auf mittlerweile rund 600 Artikel ausbauen. Das Bio- und Bioland-Sortiment ist bereits seit über 15 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Angebots von Lidl in Deutschland. Als starker Partner der Landwirtschaft ist dem Lebensmitteleinzelhändler eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lieferanten wichtig.Lidl in Deutschland ist im Jahr 2018 als erster Discounter in Deutschland eine Partnerschaft mit Bioland eingegangen. Der Bioland-Verband steht für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft und geht mit seinen Richtlinien deutlich über die Regelungen der EU-Bio-Verordnung hinaus. Bioland-Produkte aus dem Lidl-Sortiment stammen vorwiegend aus Deutschland und vereinzelt aus Südtirol. Damit setzt sich Lidl für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft in Deutschland ein und verschafft Produzenten sowie Erzeugern neue und dauerhaft sichere Absatzmöglichkeiten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://ots.de/jpxGiw).Weitere Informationen zur Strategie für bewusste Ernährung finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/gesundheit-foerdern/handlungsfelder/bewusste-ernaehrung).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5948438