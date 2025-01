Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Börsengang

Helvetica Swiss Opportunity Fund wurde für Publikumsanleger geöffnet und geht im Hinblick auf die Vereinigung mit dem HSC Fund im Februar 2025 an die Börse



14.01.2025 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 14. Januar 2025 - Die Änderungen des Fondsvertrags des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) im Zusammenhang mit der Öffnung für Publikumsanleger wurden von der FINMA genehmigt. Basierend auf dieser Grundlage und der zum Jahresende 2024 abgeschlossenen Optimierung des Fonds kann der HSO Fund an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Der erste Handelstag ist auf den 11. Februar 2025 angesetzt. Dieser Schritt legt den Grundstein für die anschliessend geplante Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) bis Mitte 2025.

Das Portfolio des HSO Fund umfasst per Ende 2024 elf Liegenschaften mit einem Gesamtverkehrswert von rund CHF 196 Mio. Operativ blickt der Fonds auf ein ertragsstarkes Jahr 2024 zurück: Die Mieterträge sind bei einer WAULT von 4.7 Jahren langfristig gesichert und der Stichtagsleerstand per 31.12.2024 reduzierte sich nach den erfolgten Verkäufen auf rund ein Prozent. Dank dieser soliden Ertragslage erwartet die Fondsleitung für das Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüttung auf dem Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil.

Das HSO Fund Portfolio wird als strategisch passende und ertragsstarke Ergänzung zum HSC Fund gesehen. Die Vereinigung mit dem HSC Fund ist weiterhin innerhalb des kommunizierten Zeitrahmens bis Mitte 2025 geplant. Durch die Fusion der zwei Fonds wird ein rein kommerzieller Fonds mit einem breit diversifizierten Portfolio von voraussichtlich 37 Liegenschaften im Gesamtwert von rund CHF 760 Mio. geschaffen.

«Mit der geplanten Kotierung des HSO Fund und der anschliessenden Fusion mit dem HSC Fund bieten wir allen Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio mit einem renditestarken Gewerbeimmobilienfonds in wachstumsstarken, suburbanen Regionen zu diversifizieren und vom liquiden Handel an der Schweizer Börse zu profitieren.», erklärt Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica.

Die Fondsleitung wird regelmässig über den Fortschritt des Börsengangs sowie die Vereinigung mit dem HSC Fund informieren.

Medienkontakt

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications



T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

