Frankfurt am Main 14. Januar 2025 Presseinformation der Branicks Group AG Branicks hat mit Smyths Toys weiteren Mieter für "Neustadt Centrum" in Halle gewonnen Smyths Toys mietet 3.200 qm im Neustadt Centrum

Mietvertrag läuft 10 Jahre

Ehemalige Real-Flächen damit wieder voll vermietet

Ausgezeichneter Branchenmix mit hoher Publikumsfrequenz Frankfurt am Main, 14. Januar 2025. Die Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat das irische Familienunternehmen Smyths Toys als weiteren Mieter in der Einzelhandelsimmobilie "Neustadt Centrum" in Halle gewonnen. Der Spielwarenhändler Smyths Toys übernimmt die gesamten noch verfügbaren 3.200 qm Fläche des früheren Real-Marktes im Neustadt Centrum und wird auf insgesamt 1.500 qm dieser Fläche einen Markt für Spielwaren und mit einem breiten Sortiment an Baby- und Outdoorartikeln betreiben. Die Eröffnung wird im Jahresverlauf 2025 angestrebt. Nach der bereits im Herbst 2024 erfolgten Neuvermietung von Flächen an REWE ist damit die gesamte Fläche des ehemaligen Real Marktes im Neustadt Centrum vermietet. Die Vermietungsquote steigt dort von 85 % auf 99 %. Mit der Ansiedlung von REWE und Smyths Toys verfügt das Geschäftszentrum über einen ausgezeichneten Branchen- und Mietermix mit hervorragenden Voraussetzungen für hohe Publikumsfrequenz. "Die Neuvermietung an Smyths Toys im Neustadt Centrum in Halle ist für uns ein sehr gelungener Start in das neue Jahr. Das multifunktionale Einkaufszentrum ist damit nahezu vollständig vermietet und mit seinem Mietermix ein Garant für hohe Anziehungskraft", sagte Christian Fritzsche, Chief Operating Officer der Branicks Group AG. "Unsere regionale Präsenz und unser umfassendes Stakeholder-Netzwerk haben sich einmal mehr bewährt für eine maßgeschneiderte Lösung, die das Einkaufszentrum weiter aufwertet und zugleich für das gesamte städtische Umfeld in Halle-Neustadt ein positives Ausrufezeichen setzt. Als erfahrener Asset Manager entsprechen wir bei Branicks damit einmal mehr unserem Selbstverständnis, Leerstände zu minimieren und zugleich echten Mehrwert durch innovative, nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mit unserem umfassenden Know-how und unserer Beratungs- und Umsetzungskompetenz schaffen wir ideale Bedingungen für Mieter, Standorte, Anleger und Investoren", sagte Fritzsche. "Wir waren in Halle a. d. Saale schon lange auf der Suche nach dem idealen Standort und freuen uns, diesen mit dem attraktiven Neustadt Centrum gefunden zu haben. In diesem Zusammenhang möchten wir uns noch einmal ausdrücklich bei Herrn Machts und Herrn Schneider für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken," sagte Christian Nitsche, Director Real Estate Central Europe, Smith Toys. Das im Jahr 2000 eröffnete Einkaufszentrum "Neustadt Centrum" in Halle ist Teil des Commercial Portfolios der Branicks Group AG. Mit einer Gesamtfläche von 30.700 Quadratmetern bietet es seinen Besuchern eine attraktive Mischung aus Handel, Gastronomie, einem modernen Multiplexkino mit acht Kinosälen, Arztpraxen sowie vielfältigen Dienstleistungen. Als Nahversorger und sozialer Treffpunkt zieht das Einkaufszentrum täglich rund 10.000 Besucher aus der Region an. Den Kunden stehen im dazu gehörenden Parkhaus 933 Stellplätze zur Verfügung. Über die Branicks Group AG Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 12,1 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com .

PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



