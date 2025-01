Baar (ots) -Swiss Treasury Partners, ein Unternehmen mit einer innovativen Plattform im Bereich Finanz- und Treasury-Lösungen, gibt bekannt, dass Prof. Dr. Thomas Birrer, Leiter Competence Center Corporate Finance an der Hochschule Luzern, als neues Mitglied in das Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.Mit Prof. Dr. Birrer gewinnt Swiss Treasury Partners einen erfahrenen Experten, dessen umfassendes Wissen und herausragende Reputation in der Branche das Unternehmen massgeblich unterstützen werden. Prof. Dr. Birrer bringt über 23 Jahre Erfahrung in der Praxis und Akademischen Laufbahn mit und hat in verschiedenen Positionen, darunter als Organisator des Swiss Treasury Summit und zuständiger Professor für den Lehrgang Swiss Certified Treasurer, nennenswerte Erfolge im Finanz- und Treasury-Bereich erzielt."Wir sind äußerst stolz darauf, Thomas in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen. Das Fachwissen und Vision für die Zukunft der Finanzwelt sind eine wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass Thomas uns nicht nur in der Weiterentwicklung unserer strategischen Ausrichtung unterstützen wird, sondern auch als Inspirationsquelle für unsere gesamte Organisation fungieren wird", so Urs Arnold, Board Member von Swiss Treasury Partners.Prof. Dr. Birrer kommentiert: "Es ist mir eine Ehre, Teil des Advisory Boards von Swiss Treasury Partners zu werden. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Finanz- und Treasury Lösungen, die Schweizer Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne bringen und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Perspektiven einzubringen, um das Wachstum und die Innovationskraft von Swiss Treasury Partners weiter voranzutreiben."Swiss Treasury Partners wird durch diese bedeutende Verstärkung im Advisory Board seine Position als innovatives Unternehmen im Bereich Finanz- und Treasury-Lösungen ausbauen und neue Impulse für die Zukunft setzen.Über Swiss Treasury PartnersSwiss Treasury Partners ist ein Unternehmen, das Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Finanz- und Treasury-Management unterstützt. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Effizienz hilft das Unternehmen seinen Kunden, ihre Finanzstrategien zu optimieren und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Dabei steht eine Plattform Lösung an Treasury Knowhow und Personal zur Verfügung mit dem Kunden langfristig ein Mehrwert geboten werden kann.Pressekontakt:Swiss Treasury Partners AGLanggasse 246340 Baar+41 41 562 77 75info@swisstreasurypartners.chhttps://www.swisstreasurypartners.ch/Original-Content von: Swiss Treasury Partners AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101124/100927791