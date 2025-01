Berlin (ots/PRNewswire) -Der Gesundheitszustand unserer Haut ist für die Aufrechterhaltung des Wohlbefindens unerlässlich. Im Winter neigt unsere Haut aufgrund der Kälte dazu, stärker auszutrocknen. Um jetzt und das ganze Jahr über Trockenheit vorzubeugen, sollten Sie sich eine wirksame Routine angewöhnen, die nicht nur gesunde Ernährungsgewohnheiten beinhaltet, sondern auch unsere Haut pflegt. Das Projekt "I Love Fruit & Veg from Europe", das unter den bewussten Kauf und Verzehr von europäischem Qualitätsobst und -gemüse in Deutschland fördern will, einschließlich der Bio- und g.U./g.g.A.-Varianten, unterstreicht die Bedeutung einer sicheren und nachhaltigen Ernährung für das Wohlbefinden von Geist und Körper. Das Projekt wird von den Erzeugerorganisationen Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia, Terra Orti und unterstützt und von der Europäischen Kommission kofinanziert.Eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse trägt dazu bei, die Haut hydratisiert zu halten, da diese Produkte einen hohen Anteil an Wasser, Vitaminen und Mineralien enthalten, die die Gesundheit unserer Haut verbessern können.Essen Sie im Winter Obst, um die Haut optimal mit Feuchtigkeit zu versorgen: essen Sie so viele Orangen und Zitrusfrüchte wie möglich! Reich an Vitamin C, das die Kollagensynthese fördert, können sie die Elastizität der Haut verbessern und den Zeichen der Hautalterung entgegenwirken; das Geheimnis liegt in der Zitronensäure, die die Kollagenproduktion anregt. Birnen und Äpfel, süß und saftig, sind weitere hydratisierende Früchte und natürliche Energiequellen.Gemüse ist auch das Geheimnis für gute Haut und gute Gesundheit. Für Gesichtsfeuchtigkeit, sind Gurken eines der feuchtigkeitsspendendsten Lebensmittel, da sie zu 95% aus Wasser bestehen. Sie haben auch beruhigende Eigenschaften, die Entzündungen lindern und die Spannkraft und Festigkeit der Haut erhalten.Was sollten wir essen und trinken? Für einen einfachen Smoothie mixen Sie die folgenden Zutaten: Schneiden Sie einen Apfel, eine Birne und eine Orange in Scheiben, geben Sie sie in ein hohes Glas, fügen Sie eine Prise Zimt, 1/2 Glas zuckerfreie Mandelmilch und Eis hinzu. Gesunde Smoothies werden durch die Kombination verschiedener Obstsorten und den Ersatz von Milch durch Reis-, Mandel- oder Sojamilch hergestellt; versuchen Sie auch, fettarmen Joghurt hinzuzufügen. Und für ein paar frische Ideen über den Tag verteilt, ist der Verzehr von Obst und Gemüse sättigend, aber leicht und trägt dazu bei, dass Ihre Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Machen Sie sie zu Ihrem Lieblingssnack für gesunde, strahlende Haut.Weitere Informationen finden Sie unter: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/de/Folgen Sie uns auf:https://www.facebook.com/ILoveFruitandVegfromEuropeGermany/https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.de/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594922/I_Love_Fruit_Veg_from_Europe_smoothies.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2186782/footer_oriz_F_V_IM2_DE_1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/halten-sie-ihre-haut-mit-obst-und-gemuse-hydratisiert-i-love-fruit--veg-from-europe-prasentiert-das-geheimnis-des-wohlbefindens-fur-gesicht-und-korper-302347531.htmlPressekontakt:press@mbconsultingsrl.comOriginal-Content von: I Love Fruit & Veg Campaign, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172332/5948444