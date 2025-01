EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D Feiert Strategische Partnerschaft mit Koreanischem Konglomerat



14.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 14. Januar 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") - Mit einem bedeutenden Meilenstein auf der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) präsentierte Metavista3D seine visionäre Technologie an einem erstklassigen Standort auf der Messe, was die Aufmerksamkeit von Branchenführern und Innovatoren gleichermaßen auf sich zog. Die Veranstaltung positionierte Metavista3D nicht nur an der Spitze der Metaverse- und immersiven Technologie-Sektoren, sondern ermöglichte auch die Bildung einer wegweisenden Partnerschaft, die die zukünftigen Fortschritte des Unternehmens vorantreiben wird. Erstklassiger Messeplatz und Positive Resonanz Mit der Übernahme des Platzes, der zuvor für den Tech-Riesen Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) reserviert war, zog Metavista3D erhebliches Interesse mit seinen immersiven 3D-Lösungen auf sich, was Lob von den Teilnehmern einbrachte und wertvolle Geschäftskontakte sicherte. Diese strategische Positionierung und die damit verbundene Sichtbarkeit haben den Ruf des Unternehmens als wichtigen Akteur im Bereich der immersiven Erlebnisse und 3D-Inhalte weiter gestärkt. Neue Wege mit Caliverse Eine der herausragendsten Errungenschaften der CES 2025 war die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) mit Caliverse, Inc., einer Tochtergesellschaft des einflussreichen Lotte-Konzerns. Caliverse, spezialisiert auf die Integration von realen Inhalten in virtuelle Welten, bringt ihre umfangreiche Expertise und visionären Ziele in diese Partnerschaft ein. Gemeinsam möchten sie die immersiven Unterhaltungserlebnisse revolutionieren und die Multi-User-Display-Technologie von Metavista3D nutzen, um riesige Marktchancen zu erschließen. Die Partnerschaft verspricht, die bahnbrechende Technologie von Metavista3D mit der ambitionierten Vision von Caliverse zu verbinden und so bedeutende Fortschritte im aufstrebenden Metaverse-Markt zu erzielen.



Von links nach rechts auf dem Bild: Dr. Rolf-Dieter Naske, CTO von Metavista3D, Kim DongKyu, CEO von Caliverse, Jeff Carlson, CEO von Metavista3D To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/11088/237100_cd8f947404acba08_002full.jpg Vision für Expansion und Innovation Im Hinblick auf das Potenzial der Partnerschaft äußerte Jeff Carlson, Sprecher von Metavista3D, seine Begeisterung: "Diese Partnerschaft ermöglicht es Metavista3D, neue Märkte zu erschließen und die wachsende Nachfrage nach immersiver Technologie im Bereich Unterhaltung zu bedienen. Das Metaverse stellt für unser Unternehmen noch eine ungenutzte Möglichkeit dar, und wir sind begeistert, Teil dieses schnell wachsenden Sektors zu sein. Die Möglichkeiten sind endlos, und wir freuen uns auf das, was vor uns liegt." Diese strategische Allianz positioniert Metavista3D, um bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von digitalen Erlebnissen der nächsten Generation zu erzielen und damit das Engagement des Unternehmens für Innovation und Branchenführung zu unterstreichen. Während Metavista3D weiterhin neue Wege beschreitet, sieht die Zukunft dieses dynamischen Unternehmens vielversprechend aus, da es die digitale Interaktion und immersive Unterhaltung neu definiert. Über die CES Die CES ist die weltweit bedeutendste Technologiemesse. Hier werden Geschäfte gemacht, und die schärfsten Köpfe der Branche präsentieren ihre neuesten bahnbrechenden Innovationen. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ces.tech . Über Caliverse Caliverse, Inc., eine Tochtergesellschaft der Lotte Group, ist ein Unternehmen für immersive Unterhaltung, das sich auf die Integration realer Inhalte in das Metaverse spezialisiert hat. Mit Expertise in 3D-Shopping-Erlebnissen, Live-Entertainment und virtuellen Konzerten gestaltet Caliverse die Zukunft der Unterhaltung im digitalen Zeitalter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.caliverse.io/en und www.lotte.co.kr .



