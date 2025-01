© Foto: John Locher - AP

Die Waldbrände in Kalifornien könnten für die amerikanischen Versicherer zu einem finanziellen Desaster werden. Verluste von bis zu 30 Milliarden US-Dollar werden befürchtet. Die Aktien von US-Versicherern geben nach. Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles entwickeln sich zu einer der teuersten Naturkatastrophen für die Versicherungsbranche, so Bloomberg. Analysten von Wells Fargo und Goldman Sachs schätzen die möglichen Verluste inzwischen auf bis zu 30 Milliarden US-Dollar - eine deutliche Steigerung gegenüber der bisherigen Prognose von JPMorgan Chase von 20 Milliarden US-Dollar. Besonders betroffen sind laut einem Bericht von Wells Fargo vom 12. Januar Anbieter von …