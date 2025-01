The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2025ISIN NameDE000LB124V9 LBBW STUFENZINS 19/25USN9837TAB72 ZIGGO BOND CO. 16/27 REGSXS1550951211 TELEFONICA EM. 17/25 MTNXS1751347946 DEXIA SA 18/25 MTNXS1751004232 BCO SANTANDER 18/25 MTNFR0013397320 CR.MUT.ARKEA 19/25 MTNXS2115189875 Q-PARK HOL.I 20/25 REGSXS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS18/25XS2102931677 BCO SABADELL 20/30MTN FLRXS2100690036 SANT.CONS.F. 20/25 MTNDE000NLB3VX9 NORDLB 22/25DE000A3T0X97 DT.PFBR.BANK MTN.35413DE000DK04CH1 DEKA AD FESTZINS 22/25DE000DK04CG3 DEKA DL FESTZINS 22/25XS2565446528 DZ BANK IS.A1942USU2340BAN74 D.TRUCKS NA 23/25 REGSDE000NLB35W3 NORDLB 23/25US14913R2Y27 CATERP.F.SV. 22/25 MTNXS2577030708 ROYAL BK CDA 23/25FLR MTNDE000DJ9AC15 DZ BANK IS.A2384DE000NLB4X27 NORDLB 24/25DE000HLB5337 LB.HESS.THR.CARRARA01P/24DK0009522062 NYKREDIT 19/24 MTNFR0011388339 CAISSE.REF.HAB 13-25