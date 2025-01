Lausanne (ots) -albedis, ein Unternehmen der Interiman Group, verkündet mit Stolz seine Transformation in einen noch stärkeren und einheitlicheren Akteur im Bereich der Talentakquise. Dies wurde durch die strategische Fusion und Integration der Schwesterunternehmen Arobase und Interiman in albedis erfolgreich umgesetzt. Dieser bedeutende Meilenstein vereint drei Branchenführer und unterstreicht das Engagement von albedis, Chancen zu schaffen und herausragende Dienstleistungen im Bereich der Personalberatung auf nationaler Ebene anzubieten.Durch die Integration von Arobase und Interiman stärkt albedis seine Fähigkeit, nahtlose und landesweite Rekrutierungslösungen anzubieten und gleichzeitig den geschätzten persönlichen sowie hochwertigen Ansatz für Kunden und Kandidaten beizubehalten. Arobase bringt sein anerkanntes Fachwissen in den Bereichen IT und Digitales ein, während Interiman das Portfolio mit seiner Expertise in den OMS-Berufen (Office Management Support) bereichert. Mit diesem Know-how ist albedis einzigartig positioniert, um von der Suche nach Spezialisten bis hin zu Führungskräften, vielfältige Bedürfnisse mit massgeschneiderten 360-Grad-Lösungen abzudecken.Mit Standorten in Genf, Lausanne, Bern und Zürich verbindet albedis eine lokale Präsenz mit nationaler Reichweite. Dadurch ist albedis in der Lage, die Bedürfnisse von Unternehmen und Kandidaten in der gesamten Schweiz effizient und zielgerichtet zu erfüllen."Die Integration von Arobase und Interiman in unsere Marke albedis markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Strategie, regionale Personalberatungen zu einer nationalen Einheit zusammenzuführen. Unser Ziel ist es, führende Marken in allen relevanten Marktsegmenten der Branche zu etablieren und gleichzeitig die Stärke unserer Expertise und unseres Netzwerks weiter auszubauen.Die neue Markenstruktur schärft unsere Präsenz in der Personalberatungsbranche, schafft Synergien zwischen den Regionen und ermöglicht es uns, noch effizientere und zukunftsweisende Personallösungen anzubieten - in einer Zeit, in der der Wettbewerb um die besten Talente intensiver ist als je zuvor", sagt Raphael Schmid, CEO der Interiman Group.Die wichtigsten Punkte der Fusion:- Vereinte Expertise: Erweiterte Kapazität für die gezielte Vermittlung von Support-Profilen, Spezialisten, Managern und Führungskräften in verschiedenen Branchen.- Erweiterte Dienstleistungen: Neues Angebot und vertieftes Fachwissen, um den sich wandelnden Personalbedarf auf nationaler Ebene abzudecken.- Verstärkte nationale Reichweite: Reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Standorten gewährleistet einheitliche und massgeschneiderte Lösungen für alle Kunden.Dieser strategische Zusammenschluss spiegelt die Vision von albedis wider, die Suche nach Talenten zu vereinfachen und Unternehmen mit innovativen und effizienten Rekrutierungsdienstleistungen zu unterstützen. Durch die Bündelung ihrer Kräfte ist albedis optimal aufgestellt, um Unternehmen und Talente in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zusammenzubringen.Über albedisMit über 15 Jahren Erfahrung ist albedis (https://www.albedis.com/de/)als Teil der Interiman Group, ein führender Anbieter im Bereich Personalberatung. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Lösungen, die präzise auf die individuellen Bedürfnisse von Unternehmen und Kandidaten zugeschnitten sind. Die Expertise von albedis erstreckt sich über zahlreiche Branchen und vereint die passenden Talente mit den richtigen Chancen - für den Erfolg unserer Kunden und Kandidaten.Pressekontakt:Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: marketing@interiman-group.chOriginal-Content von: albedis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101143/100927793