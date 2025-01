Richmond (ots) -Hundebesitzer*innen sind heute besser informiert denn je. Dank unzähliger Ratgeber, Online-Foren und Social-Media-Gruppen haben viele Halter*innen Zugang zu umfangreichem Wissen und den neuesten Trends über Ernährung, Pflege und Erziehung ihrer Vierbeiner. Doch die Fülle an Informationen und die neuesten Trends können oft auch überfordern. Die Frage "Was ist das Beste für meinen Hund?" wird schnell zu einem komplexen Problem, bei dem Unsicherheiten entstehen können - besonders bei der Fütterung.Futterumstellungen immer mit Experten absprechenEin häufiger Fehler vieler Hundebesitzer*innen ist die eigenmächtige Umstellung des Futters. Sei es aufgrund eines Trends oder weil der Hund ein neues Futter verschmäht, greifen viele spontan zu menschlichen Lebensmitteln wie verschiedenem Gemüse, anderen Marken oder Futterarten. Doch ein abrupter Futterwechsel kann zu Verdauungsproblemen und Stress beim Hund führen.Dr. Antonia Klaus, Tierärztin bei Tails.com rät: "Futterumstellungen sollten stets mit dem behandelnden Tierarzt abgesprochen werden. Ein Tierarzt oder ein Ernährungsberater für Hunde kann nicht nur individuell beraten, sondern auch sicherstellen, dass der Hund alle notwendigen Nährstoffe erhält. Besonders bei sensiblen Hunden oder Tieren mit Vorerkrankungen ist professionelle Unterstützung essenziell."Das Futter von Tails.com bietet eine individuelle Ernährungslösung für Hunde. Im Gegensatz zu Standard Futtermitteln wird hier auf eine personalisierte Zusammensetzung gesetzt. Hundebesitzer*innen füllen zunächst einen umfassenden Fragebogen aus, der relevante Angaben wie Alter, Rasse, Gewicht, Allergien, Aktivitätsniveau und besondere Bedürfnisse des Hundes erfasst. Anhand dieser Daten entwickelt Tails.com eine maßgeschneiderte Rezeptur, die gezielt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Hundes abgestimmt ist.Zahngesundheit: Ein oft unterschätztes ThemaDie Zahngesundheit von Hunden wird mittlerweile als eine Art Trend gesehen, da sie oft noch beim Hund vernachlässigt wird, dabei ist sie entscheidend für das Wohlbefinden der geliebten Vierbeiner. Zahnerkrankungen wie Zahnstein, Entzündungen oder gar Zahnverlust können Schmerzen verursachen und langfristig die Gesundheit deines Hundes beeinträchtigen. Eine ausgewogene Ernährung, die auf die Zahngesundheit abgestimmt ist, kann hier vorbeugen. Dr. Antonia Klaus empfiehlt: "Kauartikel, spezielle Zahnpflegeprodukte und regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt sind wichtige Maßnahmen, um die Zahngesundheit langfristig zu erhalten. Eine frühzeitige Vorsorge kann Zahnerkrankungen vorbeugen und damit auch das allgemeine Wohlbefinden des Tieres fördern. Generell sollte zudem darauf geachtet werden, dass Kauartikel niemals zu hart sind. Knochen, Geweihe oder Hölzer können die Zähne viel mehr schädigen, als eine reinigende Funktion zu erfüllen." Tails.com bietet "Dental Dailies Kaustangen" für den täglichen Kaugenuss für gesundes Zahnfleisch und gesunde Zähne an. Die sternförmige Form und die feine Körnung helfen, Plaque und Zahnstein zu entfernen.Transparenz bei der Futterwahl: Was steckt wirklich drin?Ein weiterer Trend, den auch Tierärztin Dr. Antonia Klaus bestätigt, besteht darin, dass Hundebesitzer*innen zunehmend auf eine klare Transparenz bei der Zusammensetzung des Hundefutters legen. Sie möchten klar und einfach erkennen, welches Fleisch und welche Inhaltsstoffe enthalten sind. Daher bevorzugen viele Produkte mit klar deklarierten Zutatenlisten, die Herkunft und Qualität des Fleisches angeben. Hersteller, die auf einfache, verständliche Kennzeichnungen setzen, gewinnen zunehmend das Vertrauen der Konsumenten. Ein klares Plus sind Futtermarken, die auf künstliche Zusatzstoffe verzichten und hochwertiges Fleisch verwenden.Der aufgeklärte Hundebesitzer von heute will nur das Beste für seinen geliebten Vierbeiner. Doch zwischen Informationsflut und echten Bedürfnissen des Hundes ist es oft schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Ein regelmäßiger Austausch mit Expert*innen und ihrem Tierarzt, eine sorgfältige Pflege der Zähne und die richtige Futterzusammensetzung für deinen Hund sind die wichtigsten Bausteine für ein gesundes Hundeleben. Wer diese Punkte im Blick behält, kann seinen Hund optimal unterstützen - ohne sich im Dschungel der Informationen zu verlieren.Über Tails.comTails.com ist ein innovativer Abo-Service für Hundefutter, der maßgeschneidertes Trockenfutter und eine leckere Auswahl an Nassfutter bietet. Auf diese Weise deckt Tails.com alle Ernährungsbedürfnisse von Hunden ab. Die maßgeschneiderten Trockenfutterrezepturen sind zu 100 % auf Alter, Rasse, Lebensstil und vieles mehr abgestimmt und bestehen aus hochwertigen, proteinreichen und natürlichen Zutaten mit allen wichtigen Nährstoffen für den Hund. Die Zusammensetzung jeder Rezeptur wird aus über 1 Million möglicher Kombinationen zusammengestellt und ist nirgendwo sonst auf dem Markt erhältlich.Der Leitsatz: "Jeder Hund ist einzigartig." Das ist die Grundlage des einzigartigen und innovativen Konzepts von Tails.com, einem von Hundefreunden, Tierärzten und Ernährungsexperten gegründeten Unternehmen. Das Futter wird in einem praktischen Abo-Modell schnell, bequem und einfach jeden Monat direkt an die Besitzer und ihre Vierbeiner geliefert.Kontakt zur Presse:Anna Asarkayaanna.asarkaya@ketchum.deM +49 173 7455994Instagram: tails.com_deFacebook: tailsDEWebsite: www.tails.com/de/Original-Content von: tails.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161011/5948476