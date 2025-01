Düsseldorf (ots) -Kerkhoff Consulting, eine der führenden Managementberatungen für Einkauf und Supply Chain Management, schließt sich künftig Interpath Advisory mit Hauptsitz in London an. Mit dieser Akquisition verstärkt Interpath seine Präsenz in der DACH-Region und schafft zugleich ein neues Kompetenzzentrum für Einkauf und Supply-Chain-Management. Für Kerkhoff Consulting eröffnen sich damit Chancen auf eine noch stärkere internationale Positionierung.Kerkhoff Consulting als neues KompetenzzentrumKerkhoff Consulting, mit Sitz in Düsseldorf und einem weiteren Büro in Wien, hat sich über Jahrzehnte als Pionier im Bereich Einkauf und Supply Chain Management etabliert. Das Unternehmen unterstützt führende Unternehmen in der DACH-Region dabei, ihre Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern.Durch die Integration von Kerkhoff Consulting wird das neue "Procurement and Supply Chain Centre of Excellence" bei Interpath geschaffen. Dieses Kompetenzzentrum wird Best-in-Class-Lösungen weiterentwickeln und Kunden international unterstützen.Künftig wird Kerkhoff Consulting als eigenständige Marke unter dem Namen "Kerkhoff, part of Interpath" operieren, um die bestehende Marktposition und das hohe Renommee weiter zu nutzen. Während Interpath von der tiefgehenden Expertise und Marktkenntnis von Kerkhoff Consulting profitiert, eröffnet die Integration für Kerkhoff den Zugang zu neuen internationalen Märkten und einem breiteren Netzwerk.Kontinuität in der FührungsspitzeMit der Übernahme treten Gründer Gerd Kerkhoff und Managing Director Dr. Thorsten Schmidt aus der aktiven Geschäftsführung zurück. Beide werden künftig in beratender Funktion als Special Advisors die Interpath-Führung unterstützen und somit weiterhin strategische Impulse setzen. Die Geschäfte von Kerkhoff Consulting werden künftig von der bisherigen Führungsmannschaft unter der Leitung von Geschäftsführer Dr. Ralph Kudla fortgeführt. Damit bleibt die operative Kontinuität des Unternehmens gewährleistet.Gerd Kerkhoff und seine Frau Stefanie, die gemeinsam das Unternehmen gegründet haben, hinterlassen ein beeindruckendes unternehmerisches Erbe: Sie haben Kerkhoff Consulting zu einem der erfolgreichsten Wettbewerber im Bereich Einkauf und Supply Chain Management aufgebaut. Ihre visionäre Arbeit wird durch die Integration in Interpath weitergeführt.Dazu Thorsten Schmidt: "Dieser Schritt markiert ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen. Interpath ist bekannt für seine exzellenten Beratungsleistungen und die Pflege einer integrativen Unternehmenskultur. Gemeinsam werden wir unsere Expertise im Einkauf und Supply Chain Management weiter ausbauen und neue Märkte erschließen."Mark Raddan, Group CEO von Interpath, erklärt: "Die Übernahme von Kerkhoff Consulting ist ein Meilenstein für unsere Expansion in Europa. Kerkhoff bringt eine beispiellose Expertise im Bereich Einkauf und Supply Chain Management mit. Gemeinsam legen wir den Grundstein für eine starke Marktpräsenz in der DACH-Region."Über Kerkhoff ConsultingKerkhoff Consulting ist eine der führenden Management-beratungen mit Fokus auf Einkauf und Supply Chain Management. Mit Standorten in Düsseldorf und Wien bietet das Unternehmen seit Jahrzehnten maßgeschneiderte Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Leistungsfähigkeit von Unternehmen.Über Interpath AdvisoryInterpath Advisory unterstützt seine Kunden mit Beratungsleistungen zur Finanzierung und Restrukturierung. Der schnell wachsende Bereich Advisory umfasst sowohl die Transaktionsberatung als auch die Forensik und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Beratung zu regulatorischen Anforderungen und Compliance-Beratung, sowie Value Creation, Financial Due Diligence sowie Corporate Finance und Debt Advisory. Die etablierte Restrukturierungskompetenz reicht über 50 Jahre zurück und umfasst die finanzielle Restrukturierung, Notfallplanung sowie formale Restrukturierung und Insolvenz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von kompetenzübergreifenden Dienstleistungen an, darunter Bewertungen zu Renten, Steuern sowie Daten und Technologie. Interpath beschäftigt über 900 Mitarbeiter an 23 Standorten in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Bermuda, BVI, Cayman Islands und Algerien.Pressekontakt:Kerkhoff Group GmbHSascha Koch+49 162 4480 132s.koch@kerkhoff-group.comkerkhoff-consulting.comOriginal-Content von: Kerkhoff Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60138/5948504