Vaduz (ots) -In den vergangenen Jahren haben psychische Probleme weltweit zugenommen. Liechtenstein ist dabei keine Ausnahme. Vor diesem Hintergrund wurde im Mai 2024 das erste Psychiatriekonzept für Liechtenstein präsentiert. Es bietet die Grundlage für die Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen in den kommenden Jahren. Auch die Prävention von psychischen Erkrankungen spielt im Psychiatriekonzept eine wichtige Rolle.Als Massnahme zur Stärkung der Prävention wurde nun die Plattform "Find Help" im Serviceportal der liechtensteinischen Landesverwaltung (llv.li) aufgenommen (find-help.li). Diese neue Online-Plattform ist ein zentrales Verzeichnis von Beratungs- und Unterstützungsangeboten im Bereich der psychischen Gesundheit. Sie bietet der Bevölkerung, Betroffenen und Angehörigen eine einfache Möglichkeit, relevante Beratungs- und Unterstützungsangebote in Liechtenstein und der Region zu finden. Die auf der Plattform erfassten Angebote werden regelmässig überprüft und aktualisiert. Weitere liechtensteinische Angebote werden schrittweise hinzugefügt, um einen umfassenden Überblick zu geben.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927800