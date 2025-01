Ferrous Systems, Anbieter von Rust-Lösungen für sicherheitskritische Systeme, hat die IEC 62304-Klasse-C-Qualifizierung für seine Rust-Toolchain Ferrocene erhalten. Dieser Meilenstein positioniert Ferrocene als ideale Lösung für Firmen, die ihre Compliance optimieren und gleichzeitig die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Medizintechnik gewährleisten möchten.

"Die Qualifizierung von Ferrocene nach IEC 62304 zeigt unser Engagement für die Weiterentwicklung der Entwicklung sicherheitskritischer Software durch Tools, die sowohl die Sicherheit als auch die Performance verbessern", sagte Florian Gilcher, Managing Director und Mitgründer von Ferrous Systems. "Wir freuen uns, Entwickler:Innen von Medizinprodukten dabei zu helfen, die Performance von Rust zu nutzen, um innovative Lösungen für das Gesundheitswesen zu schaffen, die den höchsten Industriestandards entsprechen."

Warum Rust für medizinische Geräte?

Rust gewinnt in der Medizintechnikbranche zunehmend an Bedeutung, vor allem dank seiner Speichersicherheits- und Nebenläufigkeitsfunktionen, die für die Zuverlässigkeit in sicherheitskritischen Anwendungen entscheidend sind. Rusts erfüllt auch die zunehmenden regulatorischen Anforderungen, wie etwa die Vorgaben des amerikanisches FD&C Act Abschnitt 524B, der eine starke Cybersicherheitsstrategie von Herstellen fordert. Ferrocene hilft Entwickler:Innen, Leitlinien wie die neuesten FDA-Vorgaben zur Cybersicherheit bei Medizinprodukten zu erfüllen, die sichere Softwareentwicklung, Risikomanagement und Cybersicherheitsmaßnahmen über den gesamten Produktlebenszyklus betonen.

Die wichtigsten Vorteile von Rust:

Nahtlose Interoperabilität mit C/C++: Mit dem Bindgen-Tool können Rust-Entwickler automatisch Anbindungen für die Schnittstelle zu bestehenden vorhandenen C/C++-Bibliotheken generieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Parallelitätsgarantien von Rust nutzen.

Mit dem Bindgen-Tool können Rust-Entwickler automatisch Anbindungen für die Schnittstelle zu bestehenden vorhandenen C/C++-Bibliotheken generieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Parallelitätsgarantien von Rust nutzen. Speichersicherheit für Bare-Metal-Systeme: Rusts Ownership-Modell stellt effizientes Speichermanagement zur Kompilierungszeit sicher, ohne dass ein Garbage Collector benötigt wird. Es hilft insbesondere, undefiniertes Verhalten zu vermeiden und Laufzeit-Overhead zu eliminieren.

Rusts Ownership-Modell stellt effizientes Speichermanagement zur Kompilierungszeit sicher, ohne dass ein Garbage Collector benötigt wird. Es hilft insbesondere, undefiniertes Verhalten zu vermeiden und Laufzeit-Overhead zu eliminieren. Vorhersehbare Performance: Rust bietet eine konsistente Performance, die für Echtzeitapplikationen in kritischen digitalen medizinischen Bereichen unverzichtbar ist.

Über Ferrocene

Ferrocene ist die erste Open-Source-qualifizierte Rust-Compiler-Toolchain für sicherheits- und unternehmenskritische Anwendungen. Sie erfüllt Standards der Automobilindustrie (ISO 26262, ASIL-D), der industriellen Entwicklung (IEC 61508, SIL4) und der Medizintechnik (IEC 62304, Klasse C). Die aktuelle Version, Ferrocene 24.11, ist für x86-64 Linux und Armv8-A (Bare Metal) sowie QNX Neutrino 7.1.0 für x86-64 und Armv8-A qualifiziert. Der Quellcode von Ferrocene ist Open Source unter der MIT- oder Apache-2.0-Lizenzen, inklusive aller Qualifizierungsinformationen.

Über Ferrous Systems

Ferrous Systems ist ein Berliner Unternehmen mit insgesamt 100 Jahren gemeinsamer Erfahrung in der Rust-Programmierung. Die Firma bietet Schulungen für Entwickler an, die ihre Rust-Kenntnisse erweitern möchten, sowie maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Softwareentwicklungsteams in Unternehmen. Ferrocene ist die erste Open-Source-qualifizierte Rust-Compiler-Toolchain für sicherheitskritische Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Medizintechnik. Weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt unter: ferrous-systems.com/contact/.

