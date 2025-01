München (ots) -Die private Altersvorsorge ist ein komplexes und beratungsintensives Thema, an dem heute kein Weg mehr vorbeiführt. Doch: Kaum jemand möchte mehr als zwei Stunden Zeit investieren, um mit einer Beraterin oder einem Berater über die Absicherung in der Rente zu sprechen. Entsprechend wichtig ist der Einsatz von digitalen Tools in der Beratung.Die Mehrheit (66,9 Prozent) der Bundesbürgerinnen und -bürger wünscht sich bei der Entscheidung für eine private Rentenversicherung eine Beratung unter zwei Stunden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), für die im August 2024 rund 2.500 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden. Dabei muss das Geld im Alter für ein Viertel der gesamten Lebensdauer reichen: Frauen beziehen laut Daten des Statistischen Bundesamtes sowie der Deutschen Rentenversicherung durchschnittlich 18,8 Jahre lang und Männer 20,5 Jahre lang ihre Rente, wobei Frauen im Schnitt 83,2 Jahre und Männer 78,3 Jahre alt werden.Ganzheitliche Beratung, aber schnell?"Knappe zwei Stunden Beratung müssen nach Einschätzung von Kundinnen und Kunden für das Auskommen eines ganzen Lebensviertels ausreichen. Diese Anforderung ist angesichts der Schnelllebigkeit unserer Zeit zwar nachvollziehbar, in der Praxis aber nicht umsetzbar. Denn es geht nicht darum, möglichst schnell und billig abgesichert zu werden, sondern möglichst individuell, ganzheitlich und langfristig. Schließlich handelt es sich hier um lang laufende Verträge durch verschiedene Lebensphasen hindurch mit unterschiedlichsten Anforderungen, die es auch immer wieder zu überprüfen gilt. Damit Versicherungsmaklerinnen und -makler sich wirklich auf diese umfassende Beratung konzentrieren können, stellen wir ihnen eine Angebotssoftware zur Verfügung, mit der sie im Beratungsprozess wirklich Zeit sparen und voll digital zum Abschluss kommen können", sagt LV 1871 Vorstand Hermann Schrögenauer.Die Angebotssoftware der LV 1871 ermöglicht unabhängigen Maklerinnen und Maklern einen schnellen und reibungslosen Prozess im Beratungsgespräch. Sie optimiert den Abschluss sowie den Antragsprozess von Lösungen rund um Altersvorsorge und biometrische Absicherung. Die intuitive Benutzeroberfläche umfasst eine Übersicht aller Tarife, Produktvarianten sowie Anträge und ihren Bearbeitungsstatus, unabhängig vom Eingangskanal. Gerade bei komplexen Themenstellungen werden Anträge mit der Tarifsoftware dynamisch und individuell je nach Kundensituation konfiguriert. Weil im Antragsprozess nichts vergessen werden kann, wird die Beratung für Maklerinnen und Makler sicherer. Geschäftspartner können Anträge direkt aus der Benutzeroberfläche per E-Mail an Kunden senden und bei Bedarf unkompliziert gemeinsam im Webformular anpassen. Und: Auch die Vergütung für die Beratung wird direkt nach Abschluss angestoßen.Abschluss vor Ort beim KundenSogar die für eine BU-Versicherung zugehörige Risikoprüfung kann direkt vor Ort oder auch online mit dem Kunden durchgeführt werden. Dafür müssen Geschäftspartner nur gemeinsam mit ihren Kunden die vorgegebenen Risikofragen in der Software beantworten. In den meisten Fällen kann dann ein verbindliches Votum über Zusage, Ausschlüsse oder Risikozuschläge auf Basis der Angaben direkt eingesehen werden und der Antrag auf Wunsch auch elektronisch abgeschlossen werden.Damit wird die Software wesentlicher Bestandteil einer unabhängigen und individuellen Beratung. Dazu gehört eine eingehende Analyse der aktuellen und zukünftigen finanzielle Situation, das Festlegen individueller Vorsorgeziele sowie das Aufzeigen staatlicher Fördermöglichkeiten und steuerlicher Aspekte. Darüber hinaus ist es wichtig, verschiedene Altersvorsorgeprodukte und deren Optionen zu erläutern. Auch die Absicherung im Fall von Berufsunfähigkeit und die Risiken in den verschiedenen Phasen des Lebens gehören zu den zentralen Aspekten, die detailliert beleuchtet werden müssen.Pressekontakt:Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,julia.hauptmann@lv1871.deOriginal-Content von: Lebensversicherung von 1871 a.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63097/5948525