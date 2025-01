DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

SPD weiter im Sinkflug in der Wählergunst

Die SPD kommt auch nach ihrem Parteitag nicht in Tritt und verliert weiter an Zustimmung in der Wählergunst. Das meldet die Bild-Zeitung unter Berufung auf den repräsentativen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach schon am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten nur noch auf 15 Prozent. Das ist ein halber Punkt weniger als in der Vorwoche. Auch Bündnis90/Die Grünen verlieren einen halben Punkt auf 13 Prozent. CDU/CSU (31 Prozent), FDP (vier Prozent) und BSW (6,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Zulegen kann dagegen erneut die AfD, die um einen halben Punkt auf 22 Prozent in der Wählergunst steigt.

Trump-Team prüft langsames Hochfahren geplanter Zölle - Agentur

Die künftige US-Regierung unter Donald Trump will die geplanten Zölle offenbar behutsam hochfahren. Mitglieder seines Teams diskutieren derzeit um eine allmähliche Erhöhung Monat für Monat, wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Damit wolle die neue Regierung ihre Verhandlungsposition verbessern und einen Anstieg der Inflation vermeiden. Einer der diskutierten Vorschläge sehe eine Erhöhung um rund 2 bis 5 Prozent im Monat vor. Die Ausarbeitung der Vorschläge sei noch in einem frühen Stadium und dem künftigen Präsidenten noch nicht vorgelegt worden, hieß es von Bloomberg.

Peking diskutiert über Verkauf von Tiktok an Musk - Kreise

In der chinesischen Politik wird offenbar wegen des drohenden Verbots von Tiktok in den USA über Optionen für das soziale Netzwerk diskutiert. Vertreter Chinas erwägen die Möglichkeit, einer aus ihrer Sicht vertrauenswürdigen dritten nicht-chinesischen Partei wie Elon Musk zu erlauben, in das US-Geschäft von Tiktok zu investieren oder die Kontrolle zu übernehmen. Das sagten mit den Diskussionen vertraute Personen.

BoJ-Vizegouverneur: Werden Zinserhöhung nächste Woche erörtern

Die Bank of Japan (BoJ) will in der kommenden Woche eine mögliche Anhebung des Leitzinses erörtern. Ob dies aber wahrscheinlich sei, wollte der Vizegouverneur der BoJ aber nicht andeuten und sagte in einer Rede vor Wirtschaftsführern in der Präfektur Kanagawa: "Bei der Gestaltung der Geldpolitik ist es schwierig, aber unerlässlich, den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen." Die Notenbank werde auf der Sitzung am 23. und 24. Januar auf der Grundlage der jüngsten Konjunktur- und Preisaussichten erörtern, ob der Leitzins erhöht werden soll oder nicht. Obwohl er eine Anhebung in der nächsten Woche nicht ausdrücklich ankündigte, sagte Ryozo Himino weiter, dass die Wirtschaft und die Inflation auf dem richtigen Weg seien, um das Ziel der Notenbank zu erreichen.

Niederlande Inflationsrate Dez 4,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate Nov war 4,0% - CBS

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 3,352 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,692 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 3,352 Bill JPY; +54,5% gg Vj

January 14, 2025

