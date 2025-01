FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax versucht am Dienstag seine jüngste Korrektur vorerst abzuhaken. Einmal mehr macht sich dabei unter den Anlegern etwas Hoffnung auf eine zunächst bedachte Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump breit. Etwas Rückenwind kommt auch aus New York, wo sich die Börsen am Vorabend quasi auf ihrem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatten.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,68 Prozent auf 20.271 Punkte. Er knüpfte damit an seine Erholung an, die am Vortag schon eingesetzt hatte nach einer frühen Annäherung an die Marke von 20.000 Punkten. Damit dürfen die Anleger auch weiter auf den bisherigen Rekord von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten schielen.

Der MDax der mittelgroßen Werte folgte dem Dax im frühen Dienstagshandel um 1,15 Prozent auf 25.330 Punkte nach oben. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es auch um etwa ein Prozent nach oben./tih/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145