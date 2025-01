Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) -Alma Lasers (https://almalasers.com/), ein Unternehmen von Sisram Medical und ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen wie Laser- und Radiofrequenz-Systeme, gab heute bekannt, dass seine bahnbrechende, Technologie-übergreifende ästhetische Plattform, Alma Harmony, mit dem angesehenen European Product Design Award in der Kategorie Industrial/Healthcare Medical Product ausgezeichnet wurde.Der European Product Design Award ist ein renommierter weltweiter Wettbewerb, der herausragende Leistungen im Bereich Design würdigt. Jedes Jahr werden Tausende von Designeinreichungen aus der ganzen Welt von einer renommierten Jury sorgfältig geprüft und bewertet, um die innovativsten, funktionalsten und visuell beeindruckendsten Produkte aus verschiedenen Branchen auszuzeichnen. Alma Harmony wurde für seine Innovation und sein hervorragendes Design ausgezeichnet.Alma Harmony, die neueste Innovation von Alma Lasers, verbindet eine 20-jährige Tradition von Spitzentechnologien mit hochmodernen Entwicklungen im Bereich der medizinischen Laser, um das ästhetische Behandlungsportfolio für die Praxis ganz neu zu definieren. Die hochmoderne Plattform integriert fünf leistungsstarke und benutzerfreundlich designte Laser-Technologien und bietet dadurch eine einzige, elegante und umfassende Lösung für eine Vielzahl von Indikationen und Hauttypen.Alma Harmony zeichnet sich durch seine modulare Bauweise aus, die jederzeit eine flexible Erweiterung des Behandlungsportfolios ermöglicht. Mit anpassbaren Voreinstellungen, ergonomischen Applikatoren und moderner Automatisierung bietet Alma Harmony eine reibungslose, intuitive Nutzer-Erfahrung, die sowohl die Effizienz des Arztes als auch die Patientenversorgung optimiert.Diese Auszeichnung reiht sich in die Erfolgsserie herausragender Design-Leistungen der Luxusproduktserien von Alma ein, zu der auch der weltweit meistverkaufte Diodenlaser zur Haarentfernung, Soprano Titanium, sowie Alma Hybrid gehören - ein bahnbrechende kombinierter Laser zur Hautverjüngung und Narbenbehandlung. Beide wurden für ihr einzigartiges Design ausgezeichnet und für ihre innovative Benutzerfreundlichkeit und Spitzentechnologie anerkannt.Lior Dayan, CEO von Alma, kommentiert: "Diese Anerkennung unterstreicht unser unermüdliches Engagement für Innovation und Spitzenleistungen. Der Preis würdigt nicht nur den Einfallsreichtum, der hinter Alma Harmony steht, sondern auch seine transformative Wirkung bei der Förderung der ästhetischen Medizin und zeigt, wie durchdachtes Design die Zukunft der klinischen Praxis gestalten kann. Mit ihren Spitzentechnologien und ihrem intelligenten Design setzt Alma Harmony einen neuen Standard für Funktionalität, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit, definiert ästhetische Behandlungen in der Arztpraxis neu und hebt die Patientenversorgung auf ein ganz neues Niveau."Über AlmaAlma ist ein weltweit führender Anbieter von ästhetischen und medizinischen Behandlungslösungen und bietet ganzheitliche und hochmoderne Technologien, einschließlich Laser-, RF-, Plasma- und Ultraschall-Systemen. Unsere Anbieter - Ärzte sowie führende Kosmetikstudios, bieten durch Alma sichere, wirksame und lebensverändernde Behandlungen mit modernsten, klinisch erprobten Lösungen. Seit über 25 Jahren setzen die preisgekrönten Produkte von Alma neue Maßstäbe für klinische Exzellenz und Innovation in der medizinisch-ästhetischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: alma-lasers.deFür Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Hagai.cohen@almalasers.com oder christine.krieger@alma-lasers.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2592762/Alma_Award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2047372/Alma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alma-harmony-gewinnt-europaischen-produktdesignpreis-in-der-kategorie-medizintechnik--gesundheitswesen-302349507.htmlPressekontakt:+972-4-6275357Original-Content von: Alma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139746/5948552