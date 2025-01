Weimar (ots) -Für das Podcast-Format "Buch-Lounge" von ARD Kultur tourt Moderatorin Mona Ameziane durch die Literaturhäuser Deutschlands und trifft dort spannende Autorinnen und Autoren. Die neuen Folgen aus Bremen, Weimar und Freiburg im Breisgau werden live aufgezeichnet und sind ab 15. Januar in der ARD Audiothek (1.ard.de/buchlounge (https://www.ardaudiothek.de/sendung/buch-lounge-mit-mona-ameziane/13169903/)) und auf ardkultur.de verfügbar.Die "Buch-Lounge" mit Mona Ameziane steht für lebendige, unterhaltsame Gespräche über Literatur und das Leben mit und ohne Bücher. In Bremen, der UNESCO City of Literature, trifft sie Caroline Rosales und Anna Jäger. Caroline Rosales stellt ihren Roman "Die Ungelebten" vor, der sich mit Macht und Schweigen in der Musikindustrie auseinandersetzt. Anna Irmgard Jäger präsentiert ihr Debüt "Ganz normale Tage - Geschichten von Träumen und Traumata", in dem sie die Dynamiken von Familienstrukturen und Eltern-Kind-Beziehungen im Erwachsenenalter beleuchtet.In Weimar, im Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, begrüßt Mona Ameziane zwei Kunsthistoriker: den Bestseller-Autor Florian Illies und den Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger. Illies begeistert mit feinsinnigen Anekdoten und Geschichten aus seinem Buch "Zauber der Stille" über Caspar David Friedrich. Schwerdtfeger steuert "Fun-Facts" aus seinem Buch "Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst" bei. Einig sind sich beide: Kunst sollte zugänglicher und weniger elitär vermittelt werden.Im Literaturhaus Freiburg stehen die Schweizer Autorin Michelle Steinbeck und Mascha Unterlehberg im Fokus. Steinbeck stellt ihren Roman "Favorita" vor, einen fesselnden Roadtrip durch Italien, der vom mutigen Kampf gegen patriarchale Gewalt erzählt. Mascha Unterlehberg liest Auszüge aus ihrem Debüt "Wenn wir lächeln", das im Februar 2025 erscheint und ebenfalls Gewalt als zentrales Thema behandelt.Die Gespräche in Bremen, Weimar und Freiburg im Breisgau wurden live mitgeschnitten und erscheinen ab 15. Januar als Podcast-Folgen in der ARD Audiothek (1.ard.de/buchlounge) sowie auf ardkultur.de. Jede Woche gibt es eine neue Folge.Die Audiothekstermine im Überblick15. Januar 2025: Buch-Lounge aus dem Bremer Kulturzentrum Lagerhaus mit Caroline Rosales ("Die Ungelebten") und Anna Jäger ("Ganz normale Tage - Geschichten von Träumen und Traumata"). Aufgezeichnet am 22. August 2024.22. Januar 2025: Buch-Lounge aus dem Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar mit Florian Illies ("Zauber der Stille") und Jakob Schwerdtfeger ("Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst"). Aufgezeichnet am 22. November 2024.29. Januar 2025: Buch-Lounge aus Freiburg mit Michelle Steinbeck ("Favorita") und Mascha Unterlehberg ("Wenn wir lächeln"). Aufgezeichnet am 21. Januar 2025)Über ARD KulturARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur auch innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche.Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit FriedrichE-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5948542