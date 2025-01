Baierbrunn (ots) -In der Schwangerschaft gibt es die "Super-Sieben" - Lebensmittel, die werdende Mütter in ihren Speiseplan einbauen sollten und die echte Power-Foods sind. Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "ELTERN" zeigt übersichtlich, welche das sind - und welche Vorteile sie haben.Brokkoli - wenig Kalorien, viele Vitamine und Mineralstoffe, reichlich Folsäure - ein Vitamin, das Fehlbildungen verhindern kann.Linsen - reich an Eiweiß, und wer Hülsenfrüchte mit Getreide kombiniert, erreicht eine Eiweißqualität, die besser ist als die von Fleisch, aber ressourcen- und klimaschonender.Vollkornbrot - enthält Ballaststoffe, die den Darm in Schwung halten und Verstopfung vorbeugen und dazu doppelt so viel Eisen und Magnesium wie Weißbrot!Rapsöl - enthält wertvolle Alpha-Linolensäure, eine Omega-3-Fettsäure, die zu einem gesunden Fettsäureverhältnis in der Ernährung beitragen kann.Walnüsse - liefern Vitamin E, B-Vitamine, die Mineralstoffe Zink, Magnesium, Eisen und Kalzium und enthalten gesunde, ungesättigte Fettsäuren. Aber: auch viele Kalorien.Lachs - enthält Jod und langkettige Omega-3-Fettsäuren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät einmal pro Woche fetten Meeresfisch.Käse - ist reich an Eiweiß und dem Knochenbaustoff Kalzium. Wichtig: nur Käse aus pasteurisierter, also haltbar gemachter Milch wählen. Rohmilchkäse, Blauschimmelkäse, weiche Sorten mit Oberflächenschmiere, eingelegter Käse, Frischkäse aus offenen Gefäßen und vorgefertigter Reibekäse sind für Schwangere tabu!Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 01/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5948540