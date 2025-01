Darmstadt (ots) -Auf Erfolg programmiert: Darmstädter Vermögensverwalter stärkt Haftungsdach und erzielt erneut Millionenwachstum bei ProvisionenKunden- und Umsatzanstieg von 42 Prozent. Rund 1,3 Millionen Euro mehr Provisionen. Die INNO INVEST blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Für den inhabergeführten Vermögensverwalter eine beachtliche Leistung. Denn mit durchschnittlich 40 Prozent jährlichem Wachstum seit 2020 gehört die INNO INVEST zu den schnellwachsenden Wertpapierinstituten in Deutschland. Zudem weist der Haftungsdach-Vermögensverwalter trotz seines ambitionierten Wachstums für 2024 wieder robuste Kennzahlen aus:- EBIT-Marge 20%- Eigenkapitalquote 33%- Eigenkapitalrendite 31%- Verschuldungsgrad 0%- Cost-Income-Ratio <65%- Cash in Bank 3x Eigenkapital"Mit der gezielten Stärkung unserer Kernbereiche Vermögensverwaltung und Haftungsdach sowie einer breiten Provisionsbasis haben wir die Grundlage für nachhaltiges und unabhängiges Wachstum geschaffen", kommentiert der Geschäftsführer Stefan Schmitt. Der Inhaber Herbert Schmitt ergänzt: "Das erneute Wachstum im siebenstelligen Bereich ist ein Beleg für die Innovationskraft unserer Wealth Management-Plattform und ihre Rolle als Schlüssel zu unserer Unabhängigkeit."Ausblick auf 2025"Mit einem Wachstumsziel von 40 Prozent für das kommende Geschäftsjahr setzen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Wir wollen eines der Top 5 Haftungsdächer in Deutschland werden", so Stefan Schmitt. Dafür soll das Marketing in diesem Bereich gezielt und signifikant ausgebaut werden. Darüber hinaus wird die INNO INVEST weitere renommierte Privatbanken als Depotbank für Endkunden anbieten. Auch das Haftungsdachgeschäft soll nach Österreich erweitert werden. Zur weiteren Differenzierung der Produktlandschaft befinden sich eine Plattform für ELTIF-Produkte, diverse Private Equity-Häuser und ein Festgeldangebot im Anbindungsprozess an die INNO INVEST. Besonders stolz ist das Wertpapierinstitut auf die Gewinnung neuer Mitarbeitenden im hart umkämpften Arbeitsmarkt. Compliance und Kundenbetreuung werden 2025 somit deutlich verstärkt werden.Vermögensverwaltung auf Family Office-NiveauFür Privatkunden und Unternehmer bietet die INNO INVEST die klassische Vermögensverwaltung, wahlweise mit ETF- und Aktien-Anlagestrategien, oder als Individualmandat an. Weiter werden umfassende und individuell zugeschnittene Dienstleistungen im Bereich Alternative Investments oder Private Markets angeboten, die über die reine Vermögensverwaltung hinausgehen. Junge Kunden können darüber hinaus auf den hauseigenen Robo-Advisor mit standardisierten ETF-, Aktien- und KI-Strategien zugreifen.Professionelles Haftungsdach für moderne vertraglich gebundene VermittlerTreiber des Haftungsdach-Wachstums ist die hauseigene Wealth Management-Plattform. Auf ihr bietet die INNO INVEST die gesamte Wertschöpfungskette des Wertpapiergeschäfts ab. Haftungsdach-Partner, wie Family Offices, Vermögensverwalter und Anlageberater erhalten das Whitelabel-Wertpapiergeschäft für zahlreiche Depotanbindungen, darunter aktuell auch UBS, BNP Parias, V-Bank, Comdirect, FNZ und Interactive Brokers. Im Full Service inbegriffen ist die Beratungs- und Kundenmanagement-Software sowie die Protokollierung, die digital und nahtlos durchgeführt werden kann.Über das UnternehmenAls einziger unabhängiger Haftungsdach-Vermögensverwalter in Südhessen agiert die INNO INVEST (https://inno-invest.de) seit 2014 aus Darmstadt heraus. Neben der hauseigenen Wealth Management-Plattform für B2B-Kunden bietet das BaFin-lizenzierte Wertpapierinstitut die klassische sowie die digitale Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Unternehmer und ein professionelles Haftungsdach für vertraglich gebundene Vermittler an.Pressekontakt:Stefan Schmitt | CEOMail: s.schmitt@inno-invest.deTelefon: +49 (6151) 493 716 0PostanschriftWilhelminenstraße 13 | 64283 Darmstadtinno-invest.de | inno-haftungsdach.deOriginal-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155199/5948558