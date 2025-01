Die Sartorius AG bereitet sich auf wichtige Finanzveröffentlichungen im kommenden Jahr vor. Der Göttinger Konzern plant die Präsentation seiner Quartalsberichte sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache, wobei der erste Zwischenbericht für das Jahr 2025 am 17. April erwartet wird. Der Konzern-Jahresfinanzbericht soll bereits am 17. Februar 2025 folgen. Diese Transparenz in der Finanzberichterstattung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Investoren umfassend zu informieren.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die Sartorius-Vorzugsaktie zeigt sich derzeit mit einer positiven Tendenz im Börsenhandel. Mit einem aktuellen Kurs von 240,20 EUR und einer Kurssteigerung von 2,0 Prozent deutet sich eine Erholung an. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 256,10 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 3,88 EUR, während die Dividendenprognose für das kommende Jahr bei 0,701 EUR liegt.

Anzeige

Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 14. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...