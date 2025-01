Die Daimler Truck Holding AG bereitet sich auf die Veröffentlichung wichtiger Finanzberichte vor. Der Nutzfahrzeughersteller wird am 14. März 2025 seinen Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache präsentieren. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit dem Konzern-Jahresfinanzbericht, der detaillierte Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens gewähren wird. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem die Publikation des Halbjahresberichts für August 2025 geplant.

Aktuelle Kursentwicklung

An der Börse zeigt sich derzeit eine verhaltene Entwicklung der Daimler Truck-Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von 37,97 EUR verzeichnet das Papier einen Rückgang von 0,6 Prozent im XETRA-Handel. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR, was einer Differenz von über 20 Prozent entspricht. Analysten bleiben jedoch optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

