Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen über die Inflationsentwicklung, auch angesichts zuletzt deutlich steigender Ölpreise, und die mittelfristigen Leitzinsperspektiven haben die Rentenmärkte in den letzten Wochen unter Druck gesetzt, so die Analysten der Helaba.Obwohl inzwischen auch die Aktienkurse in Mitleidenschaft gezogen würden, gebe es kaum Entlastung. Um die steigenden Inflationssorgen zu beruhigen, bedürfe es wohl einer faustdicken Überraschung in Form schwacher US-Erzeugerpreise. Dies sei jedoch nicht zu erwarten, und so bleibe der Abwärtsdruck an den Märkten wohl bestehen. ...

