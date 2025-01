Köln (ots) -Altersgemischte Teams sind in vielen Unternehmen ein echter Erfolgsfaktor. Prävention und Gesundheit sind dabei für alle Generationen gleichermaßen wichtig. Darauf weist die BG ETEM hin.In der aktuellen Arbeitswelt treffen bis zu vier Generationen aufeinander: Babyboomer, Generation X, Millennials und Gen Z. Unterschiedliche Erfahrungen und Werte können Konfliktpotenzial bergen. Generationsübergreifende Zusammenarbeit schafft aber ebenso Chancen und kann für Unternehmen einen echten Erfolgsfaktor darstellen.Das gelingt, wenn Führungskräfte die Zusammenarbeit verschiedener Altersklassen bewusst fördern - und wenn Unternehmen allen Beschäftigten gesundes Arbeiten ermöglichen. Prävention, Sicherheit und Gesundheit sind für alle Beschäftigten gleichermaßen wichtig, erklärt die BG ETEM.Prävention hilft allenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in altersdiversen Teams können außerdem voneinander lernen. Ältere Beschäftigte können durch ihre Erfahrung Vorbilder für jüngere sein, während Jüngere oft neue Impulse geben und auf potenzielle Risiken hinweisen. Unternehmen, die dies fördern, positionieren sich zudem als attraktive Arbeitgeber - ein Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte.Maßnahmen wie Präventionsangebote oder ergonomische Arbeitsplatzgestaltung tragen dazu bei, Beschäftigte aller Altersklassen gesund zu halten. Auch ein gut organisierter Arbeitsschutz im Betrieb trägt dazu bei, dass Menschen sicher und dauerhaft einsatzfähig sind. Die mehr als 500 Expertinnen und Experten der Berufsgenossenschaft beraten Unternehmen gerne zu passgenauen Lösungen.Neuer Podcast zum ThemaDie neue Folge des BG ETEM-Podcasts "Ganz sicher" widmet sich dem Thema generationsübergreifende Zusammenarbeit und zeigt, wie Unternehmen davon profitieren können. Zu Gast bei Moderatorin Katrin Degenhardt ist Martina Schmeink, geschäftsführende Vorständin des Demographie Netzwerk e.V. (DDN). Sie erklärt, wie Unternehmen altersgemischte Teams erfolgreich managen können.Podcast anhören und mehr InformationenDer Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "Altersdiverse Teams: Die Mischung macht's" geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/folge-36-altersdiverse-teams-die-mischung-macht-es).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/5948576