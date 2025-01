München (ots) -Seit dem 1. Januar 2025 leitet Felicitas Eckert (30) die Unternehmenskommunikation der Versicherungsgruppe die Bayerische und ist ab sofort auch Konzernsprecherin. Mit der Personalie erfolgt eine strategische Neuaufstellung der Unternehmenskommunikation der Bayerischen, um die Präsenz und Wirkung des mittelständischen Versicherers in der Öffentlichkeit weiter zu stärken."Kommunikation bedeutet für uns mehr als nur Informationen zu verbreiten - sie dient dazu, klar und zielgerichtet zu informieren und Vertrauen zu schaffen", erklärt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen unter anderem zuständig für den Bereich Unternehmenskommunikation. "Mit Felicitas Eckert, die seit fast drei Jahren die Kommunikation der Bayerischen mitgestaltet und tiefe Einblicke in unser Unternehmen gewonnen hat, und einem erfahrenen Team, das durch klare Ideen und fundierte Arbeit überzeugt, sind wir bestens gerüstet, die Kommunikationsstrategie in der neuen Struktur erfolgreich fortzuführen."Felicitas Eckert ist seit April 2022 als Pressesprecherin bei der Bayerischen tätig. Davor sammelte sie vielseitige Erfahrungen in der Kommunikation, unter anderem in Unternehmen wie Amazon, DMG MORI und der RENK Group AG. Diese Erfahrungen geben ihr eine breite Perspektive auf unterschiedliche Branchen und Arbeitsweisen.Die neue Aufstellung bringt nicht nur frische Impulse, sondern auch eine klare Fokussierung der Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams mit sich:- Felicitas Eckert, die bisher für die Kommunikation der Komposit-Themen und das Sportsponsoring verantwortlich war, wird sich künftig auf den übergreifenden Bereich Konzern- und Leben konzentrieren, zu denen auch das Engagement im Sport gehört.- Moritz Rebhan, bisher Pressesprecher für Nachhaltigkeit und die Marke Pangaea Life, übernimmt zusätzlich den Bereich Künstliche Intelligenz - ein zentraler Innovationsschwerpunkt der Bayerischen.- Nick Schelchshorn, der bisher als Pressereferent federführend für die interne Kommunikation tätig war, erweitert sein Aufgabenfeld als Pressesprecher rund um die Sachversicherungsthemen.Mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Perspektiven vereint das Team fundiertes Know-how mit kreativen Impulsen. "Gemeinsam stellen wir sicher, dass die Stimme der Bayerischen überall dort gehört wird, wo es darauf ankommt", erklärt Gräfer. "Unsere Kommunikation wird auch in Zukunft auf Vertrauen, Transparenz und Nähe setzen - denn nur so schaffen wir Orientierung in einer immer komplexeren Welt."Die Versicherungsbranche steht derzeit vor zahlreichen Herausforderungen: wirtschaftliche Unsicherheiten, zunehmende Regulierungen, der anhaltende Klimawandel und die fortschreitende Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement - beides zentrale Werte der Bayerischen."Es ist heute wichtiger denn je, auf der richtigen Ebene zu kommunizieren, um Orientierung zu bieten und Vertrauen zu schaffen - sei es für unsere Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner oder unsere Mitarbeitenden", ergänzt Felicitas Eckert. "Ich freue mich darauf, mich diesen Herausforderungen anzunehmen und gemeinsam mit tollen Kolleginnen und Kollegen um mich herum neue Wege zu gehen, um die Marke die Bayerische authentisch und klar zu positionieren."Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeNick Schelchshorn, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (0152) 3468-9210,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5948590