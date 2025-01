Hamburg/Wien (ots) -kununu Gehaltscheck 2025: Beschäftigte in der Versicherungsbranche liegen im Gehaltsranking vorne, Hotel- und Tourismusunternehmen zahlen am wenigstenBeschäftigte in der Versicherungsbranche verdienen am meisten in Deutschland, gefolgt von Arbeitnehmer:innen in Banken und IT-Berufsfeldern. Der lukrativste Job liegt indes im Ingenieurswesen, gefolgt von Produkt- und Projektmanagement. So lautet das Ergebnis des gerade veröffentlichten kununu Gehaltscheck 2025, der umfangreichsten Gehaltsanalyse für den deutschen Arbeitsmarkt. Insgesamt werteten die kununu-Gehaltsforscher:innen für die Erhebung mehr als 830.000 Gehaltsdaten aus, davon 662.343 alleine aus den letzten 12 Monaten. Demnach verdienen Menschen im Versicherungswesen jährlich im Durchschnitt 61.724 Euro. Ebenfalls über der 60.000-Euro-Schwelle liegen im Branchenranking Banken (61.592 Euro), IT-Unternehmen (60.703 Euro) sowie Arbeitgeber aus der Energiebranche (60.538 Euro). Am wenigsten haben indes Beschäftigte in der Hotelbranche (36.744 Euro), in Tourismusunternehmen (39,632 Euro) sowie im Handwerk (40.608 Euro) in der Gehaltstüte. Im Durchschnitt über alle Branchen hinweg verdienen deutsche Beschäftigte ein Jahresgehalt von 50.239 Euro.Größter Gehaltssprung bei Führungsverantwortung - vor allem in VersicherungenFür Einsteiger:innen lohnen sich die ersten beruflichen Gehversuche aus Gehaltssicht vor allem in der Energiebranche, in Beratungsunternehmen sowie im Maschinenbau. Energieunternehmen zahlen jungen Berufsanfänger:innen durchschnittlich 51.390 Euro, also mehr, als im Schnitt aller Beschäftigten gezahlt wird. Junge Berater:innen steigen im Schnitt bei 49.231 Euro ein, während für die gleichen Positionen im Maschinenbau 48.597 Euro gezahlt werden. Mit steigender Berufserfahrung holen schließlich vor allem IT-Arbeitgeber, Banken sowie Beratungsunternehmen auf. So verdienen Beschäftigte bei Banken mit 6-10 Jahren Berufserfahrung durchschnittlich 66.054 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 39 ProzentHi im Vergleich zu dem, was in der Branche in der Regel zum Berufseinstieg ausgezahlt wird. Die größten Gehaltssprünge sind allerdings mit der Übernahme von Personalverantwortung zu erwarten - vor allem in der Versicherungsbranche, wo Führungskräfte im Schnitt 83.190 Euro mit nach Hause bringen. Ebenfalls hoch im Einkommenskurs: Führungskräfte in Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen (82.347 Euro) sowie In Banken (80.769 Euro). Weniger gut verdienen dagegen anleitende Mitarbeiter:innen mit Personalverantwortung in Marketing- oder Werbeagenturen (56.739 Euro) oder Hotels (42.239 Euro).Regionales und geschlechtliches Gehaltsgefälle im BerufsvergleichWas die konkrete Berufswahl betrifft, lohnt sich den kununu-Zahlen gemäß vor allem ein Ingenieursstudium. Denn hier wird das durchschnittlich höchste Jahresgehalt ausgezahlt. Am besten verdienen dabei Ingenieur:innen in Baden-Württemberg (71.330 Euro) und Bayern (71.052 Euro). Am wenigsten verdienen indes solche in Mecklenburg-Vorpommern (58.379 Euro) und Sachsen-Anhalt (58.724 Euro). Der Gender-Pay-Gap ist in vielen Berufsfeldern nach wie vor groß. Bei Ingenieuren und Ingenieurinnen liegt er bei 11,0 %, bei Vertriebsspezialist:innen bei 16,9 % sowie bei Projektmanagern bei 18,1 %. Weniger hoch liegt er bei Marketingfachkräften (5,7 %) sowie in der Sachbearbeitung (8,2 %)."Unsere Gehaltsanalysten ermitteln auch in diesem Jahr eine große Gehaltsungerechtigkeit in vielen Branchen und Berufsfeldern. Das schlägt sich einmal zwischen den Geschlechtern nieder, zeigt sich aber auch im regionalen Gefälle der Jahreseinkommen. Auch deshalb gilt es zukünftig, mehr Gehaltstransparenz umzusetzen, damit Beschäftigte wissen, woran sie mit ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten stehen", so Nina Zimmermann, kununu-CEO, zu den Ergebnissen.Über die StudieDer kununu Gehaltscheck 2025 basiert auf einer Auswertung von 830.000 Gehaltsangaben - darunter 662.343 aus dem Jahr 2024. Berücksichtigt wurden alle Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten. Mitarbeiter:innen in Teilzeit, Auszubildende oder Praktikant:innen wurden in die Auswertung nicht mit aufgenommen. Zur Qualitätssicherheit wurden abgegebene Gehaltsangaben, die nicht innerhalb eines vorher definierten Gehaltsbandes liegen, aussortiert und erst bei Bestätigung durch weitere Gehaltsangaben wieder in die Berechnung aufgenommen. Für die Ermittlung der Gehaltszufriedenheit wurden 450.000 Arbeitgeber-Bewertungen verwandt. Dabei ergab sich der hier angegebene Prozentwert aus den Beschäftigten, die ihr Gehalt mit gut oder sehr gut bewerteten.Über kununu:kununu ist die führende Arbeitgeber-Vergleichsplattform im deutschsprachigen Raum. Bislang haben Mitarbeiter:innen und Jobsuchende auf kununu.com mehr als 12 Millionen Workplace Insights in Form von Arbeitgeber-Bewertungen, Gehaltsangaben und Einschätzungen der Unternehmenskultur hinterlassen. Jobinteressierte finden auf der Plattform daher authentische, detaillierte und ungefilterte Einblicke in die Arbeitswelt. Arbeitgeber können sich auf kununu authentisch und transparent präsentieren, um genau die Talente anzusprechen, die am besten zu ihnen passen. kununu ist ein Tochterunternehmen der NEW WORK SE. Über 230 Mitarbeiter:innen arbeiten in Wien, Hamburg, Porto und München daran, gemeinsam mit Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern eine bessere Arbeitswelt für alle zu erschaffen. www.kununu.comPressekontakt:Dario WildingHead of External Communicationsdario.wilding@kununu.com+49 151 5836 7239www.kununu.comOriginal-Content von: kununu GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71788/5948582