Nicht nur die deutsche Autobranche ist in Bedrängnis, chinesische Hersteller wollen auch den Lkw-Markt hierzulande erobern. Der US-Konzern Amazon setzt in Europa jedoch auf Bewährtes. Prestigeerfolg für Daimler Truck: Der US-Konzern Amazon bestellt 200 schwere Elektro-Lkw für seinen europäischen Güterverkehr bei dem Lkw-Hersteller. Die Fahrzeuge sollen ab 2025 eingesetzt werden, wie Amazon in München mitteilte. Demnach sollen über 140 in Großbritannien ...

