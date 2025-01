Hamburg (ots) -- EDEKA-Verbund präsentiert Engagement für deutsche Landwirtschaft und zukunftsweisende Konzepte für mehr Nachhaltigkeit- Einladung zum Dialog mit Landwirtschaft, Politik und interessierten Verbraucher:innen- Messestand 115 in Halle 3.2 verbindet Information mit InteraktionVon Klimawandel über Umweltschutz bis Biodiversitätsverlust - die aktuellen ökologischen Herausforderungen verlangen ein entschlossenes Vorgehen aller beteiligten Akteure. Dies thematisiert auch die vom 17. Januar bis 26. Januar 2025 stattfindende Internationale Grüne Woche in Berlin. Als Aussteller auf der größten Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau ist der EDEKA-Verbund prominent in der ErlebnisBauernhof-Halle 3.2 vertreten. Dort laden EDEKA und Netto Marken-Discount das Messepublikum auf einem 120 m2 großen Stand zum Dialog ein und geben Einblicke in die enge Partnerschaft mit der deutschen Landwirtschaft. Einzelne EDEKA-Großhandelsbetriebe präsentieren zudem an eigenen Fokustagen konkrete Beispiele für ihr regionales Engagement.Von konventionell bis Bio - EDEKA ist als führender Lebensmittelhändler seit Jahren ein wichtiger und verlässlicher Partner der deutschen Landwirtschaft. Als genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund unterstützt EDEKA eine nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln und legt dabei besonderen Wert auf die regionale Ausrichtung des Sortiments. Auf der Grünen Woche präsentiert EDEKA sein ökologisches Engagement und die enge Partnerschaft mit der heimischen Landwirtschaft einem breiten Publikum.Partnerschaft mit Erzeuger:innen und ökologische Verantwortung im FokusDie Besucher:innen können sich auf dem Messestand an interaktiven Themenstationen unter anderem einen Eindruck davon verschaffen, warum EDEKA auf langfristige Liefer- und Abnahmeverträge mit regionalen Erzeugern setzt, wie sich EDEKA seit Jahren für mehr Tierwohl und Transparenz einsetzt oder mit welchen Maßnahmen EDEKA und seine Partner die Lebensmittelverschwendung pro Kopf bis 2030 halbieren wollen. Da die inhabergeführten Märkte des EDEKA-Verbunds traditionell zu den ersten Adressen für regionale Lebensmittel zählen, gibt EDEKA zudem Einblicke in seine zahlreichen regionalen Markenprogramme und regionalen Eigenmarken. So stammen rund 30 Prozent des Angebots in den Märkten von lokalen und regionalen Erzeuger:innen, die teilweise auch direkt zum EDEKA-Verbund gehören, wie die Rheinberg Kellerei oder Sonnländer Getränke. Die Standbesucher:innen erwartet ein Mix aus Information und Unterhaltung. Portraitiert werden im Rahmen der Grünen Woche vor allem Partnerschaften zu heimischen Landwirt:innen; EDEKA-Kaufleute laden vor Ort zum Dialog.Bühnenprogramm: Talkrunden mit EDEKA-Expert:innenBei drei Expert:innentalks auf der Bühne des ErlebnisBauernhofs sprechen Vertreter:innen des EDEKA-Verbunds über aktuelle Themen und Herausforderungen der Branche:- Am 20. Januar informiert die EDEKA-Zentrale ab 12:00 Uhr über das innovative Apeel-Verfahren, das die Haltbarkeit von Obst und Gemüse verlängert und damit zur Vermeidung von Food Waste beiträgt.- Am 22. Januar präsentiert EDEKA Minden-Hannoverab 13:00 Uhr unter dem Titel "MEHR WERT - Regionale Partnerschaften im EDEKA-Verbund" eine Talkrunde mit Landwirten, regionalen Produzenten und EDEKA-Vertretern zur Bedeutung regionaler Produkte in den EDEKA-Märkten und der Zusammenarbeit mit der regionalen Landwirtschaft.- Am 24. Januar sprechen Wissenschaftsjournalist und Umweltexperte Dirk Steffens und Stephanie Finkbeiner, Geschäftsbereichsleiterin Marketing und Nachhaltigkeit der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr über Klimaschutz im Supermarkt und die Verantwortung von Verbraucher:innen, Händlern und Erzeugern für mehr Lebensmittelwertschätzung.Im Zuge der Grünen Woche arbeitet EDEKA eng mit der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft (FNL) zusammen und beteiligt sich neben eigenen Aktivitäten auch an dem interaktiven Veranstaltungskonzept "Zukunftspfade": In der Kategorie "Natur" integriert EDEKA ein Quiz-Format zum Programm "Landwirtschaft für Artenvielfalt" am eigenen Stand.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5948612